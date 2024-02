Jałowiec od lat jest cenioną przyprawą, którą wykorzystywano szczególnie w kuchni staropolskiej - tłustej i raczej ciężkostrawnej. Aromatyczne gałęzie rośliny wykorzystywano podczas wędzenia mięs i wędlin, zaś owoce do przyprawiania dziczyzny czy dań z grochu lub fasoli.

Jałowiec, ze swoim słodko-gorzkawym i odrobinę palącym smakiem, również dzisiaj jest dopełnieniem wielu podawanych dań. Obok swojego smaku, zachwyca również prozdrowotnymi właściwościami. Ich lista niemal się nie kończy.

Kiedy zbiera się jałowiec? Tylko wtedy owoc jest dojrzały

Jałowiec pospolity jest wiecznie zielonym krzewem iglastym, który wypuszcza czarne owoce, nazywane szyszkojagodami. Rośnie powoli, lubując się w słabych, piaszczystych, jałowych glebach. Stąd też jego nazwa.

Cenną, z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie, częścią rośliny są jej owoce. Wykazują bowiem działania antyseptyczne, bakteriobójcze i moczopędne, poprawiając ukrwienie błony śluzowej przewodu pokarmowego i zapobiegając wzdęciom.

Te najlepiej zbierać po przymrozkach, sięgając po ciemne i intensywnie niebieskie. Kolejno odłożyć do suszenia. Trzeba przy tym uważać, by nie przesuszyć owoców. W idealnym momencie po uciśnięciu jagody w palcach powinno wyczuć się elastyczną warstwę wokół nasion. Kolejno przechowywać w papierowej torbie lub uchylonym pojemniku - tak, by nie zapleśniały.

Czy owoc jałowca jest zdrowy? Oto w jakich przypadkach pomaga

Owoce jałowca cenione są przede wszystkim z uwagi na obecność olejku eterycznego, związków żywicznych, goryczy, glikozydów flawonowych oraz soli mineralnych. Jak oddziałują na organizm? Przede wszystkim:

łagodzą stany zapalne,

zapobiegają wzdęciom,

ułatwiają trawienie, poprawiając apetyt,

wspomagają leczenie problemów z pęcherzem,

obniżają poziom glukozy we krwi,

pobudzają wydzielanie soku żółciowego,

poprawiają pamięć.

Jak stosować owoce jałowca? Obok dodatku do dań, sięgnij po zdrowotny napar

Z owoców jałowca przygotować można między innymi domowy napar. Łyżkę rozdrobnionych owoców jałowca należy zalać szklanką wrzątku i odstawić pod przykryciem na 15 minut. Przecedzić. Następnie pić po 1-2 łyżki w ciągu dnia jako środek moczopędny i żółciopędny.

Okłady z naparu jałowca sprawdzą się również w przypadku bólów gośćcowych i nerwobólów, a także zapaleniu korzonków nerwowych.

Co więcej, owoce jałowca mogą stać się również nieocenionym kosmetykiem. Wyciąg z szyszkojagód charakteryzuje się bowiem silnymi właściwościami odkażającymi. Naukowcy wskazują nawet, że olejek jałowcowy posiada działanie bakteriobójcze porównywalne do antybiotyków. Napar z owoców może więc skutecznie zwalczać drożdżaki, będące przyczyną łupieżu. Najlepiej wetrzeć go w skórę głowy, a po 20 minutach spłukać letnią wodą.

Owoce jałowca na przeziębienie. Jak stosować?

Domowe sposoby przeciw infekcjom to jeden z pierwszym ratunków, po jaki sięgamy w obliczu przeziębienia lub grypy. W tym przypadku, po raz kolejny, pomóc może owoc jałowca. Odkażające właściwości naparu rozprawią się z infekcją. By tak się stało należy pić raz lub dwa razy dziennie szklankę napoju.

Pomóc może również masaż olejkiem (najlepiej na noc wymasować klatkę piersiową), wykazującym działanie rozgrzewające. Owoce jałowca mogą także stać się składnikiem zdrowotnej inhalacji.

