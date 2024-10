Delikatnie korzenny smak i charakterystyczny zapach przywodzący na myśl połączenie cebuli i gorczycy. Do tego dochodzi słomkowy lub czerwonobrunatny kolor. Olej rydzowy to dość zapomniany specyfik, który ma sporo korzystnych dla naszego zdrowia właściwości.

Wbrew pozorom wcale nie jest pozyskiwany z grzyba mleczaja rydza, a z rośliny dość powszechnie występującej w Polsce i Europie. Chodzi o lnicznik siewny, oleistą roślinę znajdującą się w rodzinie kapustowatych. Ma długą łodygę, która sięga nawet do 100 cm. Na jej wierzchołku znajdują się kwiaty tworzące grono. Roślina ma wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas kwas α-linolenowy i linolowy. Olej rydzowy jest wytwarzany z jej nasion. Ciekawostka : nasiona używane do tłoczenia oleju zostały znalezione w wykopaliskach w Strzegomiu Śląskim pochodzących z epoki brązu, czyli sprzed 3 tys. lat.

Olej z lnianki znajduje zastosowanie w kosmetyce. Jest składnikiem kremów czy preparatów przeznaczonych do pielęgnacji włosów (np. serum do zniszczonych końcówek). Ze względu na charakterystyczny smak jest stosowany również w kuchni. Może świetnie uzupełnić surówki czy sałatki. Nie zaleca się jednak jego obróbki termicznej - powinien być dodawany na zimno. Olej rydzowy dobrze komponuje się również z pieczywem czy potrawami mięsnymi i rybnymi. Do swojej diety warto go włączyć jednak nie tylko ze względu na kulinarne doznania. Wystarczy łyżeczka dziennie, by wpłynął pozytywnie na nasz organizm.