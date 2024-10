Masz dziesięć minut? Idealnie. Tyle wystarczy, by przygotować herbatkę z dzikiej róży . Dwie łyżeczki owocowego suszu zalej wrzątkiem, a po chwili ciesz się smakiem aromatycznej herbatki. Przypadnie ci do gustu jeszcze bardziej, jeśli zdasz sobie sprawę, że pijesz prawdziwy eliksir zdrowia.

Dzika róża to skarbnica witamin. Zawiera przede wszystkim sporą dawkę witaminy C, która ma wpływ na poprawę odporności. Niektóre polskie odmiany zawierają aż 3000 mg w 100 gramach napoju. To o wiele więcej niż w owocach cytrusowych. Dlatego też po napar z dzikiej róży warto sięgać przede wszystkim jesienią i zimą. Złagodzi ból gardła i inne objawy przeziębienia. Jeśli będziemy ją pić regularnie, sezon na infekcje będzie nam niestraszny.

Dzika róża jest za to bezpieczna dla kobiet w ciąży czy karmiących piersią. Ważne jednak, by panie pamiętały o tym, by wszelkie kwestie diety w tym czasie konsultować z lekarzem. Zwłaszcza, jeśli do diety chcemy włączać ziołowe herbatki.