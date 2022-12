Symbol wolnych, pewnych siebie kobiet. Uzupełnij nimi sylwestrową stylizację

Szpilki od wielu lat stanowią podstawę damskiej garderoby. Inspirują i zachwycają, wzbudzając niemałe pożądanie. Ich powstanie zawdzięczamy Rogerowi Vivierowi, który stworzył je w 1947 roku dla marki Christian Dior. Wtedy też rozpoczęła się ich złota era, która trwa nieprzerwanie do dziś. Mimo iż wydaje się, że historia szpilek sięga niewiele ponad 75 lat wstecz, ich pierwowzoru możemy szukać już w starożytnym Egipcie. Początkowo korzystali z nich mężczyźni pracujący w rzeźni. Dzięki ich praktyczności nie musieli bowiem brodzić we krwi.

Kobiety sięgnęły po nie dopiero w XV wieku, a spopularyzowała je w latach 30. XIV wieku francuska królowa Katarzyna, dodając sobie za pomocą szpilek kilku centymetrów wysokości. Wkrótce na ich punkcie oszalał świat. Tak jest do dziś. Dlaczego są tak wyjątkowe? Obok tego, że zachwycają kolorami i fasonami, dodają kobiecości i eksponują piękno. Są symbolem wolnych, pewnych siebie kobiet, które nie boją się stawiać zdecydowanych kroków.

Wiele kobiet wręcz nie wyobraża sobie wieczornego wyjścia bez tego obuwia. Już niedługo po ich założeniu może jednak pojawić się problem. Ból stóp, otarcia czy bąble to najczęstsze przypadłości, z którymi mierzą się właścicielki szpilek. Jak bezboleśnie przetańczyć w nich całą noc?

Zdjęcie Dla wielu osób szpilki to nieodłączny element sylwestrowej stylizacji / 123RF/PICSEL

Jak przetrwać w szpilkach całą noc? Zrezygnuj z zakupów internetowych

O ewentualnym bólu stóp i obtarciach powinnyśmy pomyśleć już w momencie zakupu szpilek. Dlatego też warto zrezygnować z zakupów internetowych. Wówczas nie będziemy ich mogły przymierzyć i sprawdzić, czy dobrze przylegają do stopy, nie są zbyt ciasne w palcach lub czy obcas jest prawidłowo wyprofilowany. Dlatego też w poszukiwaniu idealnej pary butów wybierzmy się do sklepu.

Pamiętajmy, że szpilki powinny leżeć na naszej stopie jak ulał. Jeśli już w momencie ich założenia na stopy poczujesz, że obcas jest zbyt wysoki, lepiej natychmiast zrezygnuj z zakupu. Będziesz się w nich jedynie męczyć. Jeśli nie jesteś doświadczona w używaniu klasycznych szpilek, postaw na buty na słupku. Z pewnością zapewnią one większą wygodę oraz stabilność.

Jak przetrwać w szpilkach całą noc? Zwróć uwagę na obcas

Zdjęcie Buty powinny być nie tylko atrakcyjne, ale również wygodne / 123RF/PICSEL

Prawidłowo wyprofilowany but jest źródłem sukcesu. W jaki sposób rozpoznać taki model? Obcas musi znajdować się bezpośrednio pod piętą. Mimo iż wydaje się to oczywiste, w przypadku wielu butów szpilka wykracza nieco poza piętę. Zakup takiego obuwia skończy się trudnościami z utrzymaniem równowagi oraz mocniejszym napinaniu mięśni nóg, co spowoduje ból. Z takimi butami pożegnamy się szybciej, niż nam się wydaje.

Co ważne, przed założeniem szpilek warto nałożyć na stopy warstwę kremu nawilżającego. Ten może trafić również na wewnętrzną stronę buta, co sprawi, że materiał nieco zmięknie. Wówczas nasza skóra będzie odpowiednio nawilżona i nie zostanie uszkodzona w kontakcie z obuwiem.

Jak przetrwać w szpilkach całą noc? Przed wyjściem z domu zrób sobie spacer

Kiedy wymarzone buty wylądują już w naszej garderobie postarajmy się założyć je kilka razy w domu, aby miały szansę dopasować się do naszej stopy. Nowe obuwie zawsze jest bowiem nieco sztywniejsze, przez co szybko zaczyna obcierać skórę.

"Rozchodzenie" butów w domu powinno rozpocząć się na kilka dni przed ważnym wydarzeniem. W tym przypadku świetnie mogą sprawdzić się grube skarpetki. Wystarczy założyć je na stopy, a kolejno włożyć szpilki. Potem sięgnąć po suszarkę i skierować strumień gorącego powietrza na miejsca, w których czujemy ucisk.

Zdjęcie Przed większym wyjściem warto potrenować i stopniować wysokość obcasa / 123RF/PICSEL

Jak przetrwać w szpilkach całą noc? Trening czyni mistrza

Przed większym wyjściem warto potrenować i stopniować wysokość obcasa. W ten sposób mięśnie stopy przywykną do podobnego ułożenia, a my zapewnimy sobie komfort w przyszłości. Warto również skorzystać z rady Christiana Louboutina i ćwiczyć koncentrację oraz napięcie mięśni wchodząc i schodząc ze schodów w szpilkach na stopach. W przyszłości spacer lub taniec w butach na obcasie nie będzie żadnym wyzwaniem.

Jak przetrwać w szpilkach całą noc? Sklej palce i sięgnij po dezodorant

Zdjęcie Zabawa do rana? Pomoże plaster i dezodorant / 123RF/PICSEL

Noc spędzona w szpilkach będzie możliwa również dzięki innym trikom. Wystarczy skleić trzeci i czwarty palec u stopy plastrem lub elastyczną taśmą medyczną. Pozwoli to na odciążenie śródstopia, a taśma pozwoli na zminimalizowanie ryzyka naciągnięcia znajdującego się pomiędzy tymi dwoma palcami nerwu.

Przed ważnym wyjściem warto również sięgnąć po dezodorant i spryskać nim stopy. Nawet niewielka ilość potu może bowiem spowodować zsuwanie paska od butów, który znajduje się na wysokości kostki. Podstawą mogą okazać się żelowe wkładki. Z nimi na zawsze pożegnamy ból stóp.

