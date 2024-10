W rurach lądują fusy z kawy i herbaty czy resztki ziół. Nadal wielu z nas nie wie, co zrobić z olejem po smażeniu i niesłusznie wylewa go do zlewu. Do tłustej warstwy tworzącej się w odpływie resztki żywności przyczepiają się jeszcze łatwiej, powodując niemałe kłopoty w korzystaniu z kuchennego wyposażenia.