Zacieki i brud w toalecie mogą mieć różnorodne przyczyny . Brak regularności w porządkach czy używanie twardej wody, skutkujące obrastającym muszlę i spłuczkę kamieniem? Toaleta to także środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii i pleśni, które odpowiadają zarówno za szpecące plamy, jak i brzydki zapach. Czas znaleźć prosty sposób, by rozprawić się z nimi na dobre.

Znany jest jako naturalny antybiotyk. Tym razem, zamiast używać go w kuchni do przyprawienia potraw lub przyrządzenia leczniczych specyfików, wykorzystaj czosnek do czyszczenia toalety. Co prawda nie jest postrzegany jako typowy środek czystości, ale posiada właściwości antybakteryjne, które pomogą w utrzymaniu higieny w muszli klozetowej.