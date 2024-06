Rozmaryn jako naturalny odświeżacz powietrza

Rozmaryn to zioło znane nie tylko ze swoich właściwości kulinarnych, ale również z intensywnego i świeżego zapachu. Jego naturalne olejki eteryczne mają właściwości antybakteryjne i antyseptyczne, co sprawia, że doskonale radzi sobie z nieprzyjemnymi zapachami.

Poza tym rozmaryn jest łatwo dostępny i tani, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego domowego budżetu. Zarówno żywą roślinę w doniczce, jak i suszone zioło dostaniemy w niemal każdym, większym supermarkecie. Rozmaryn ma szerokie zastosowanie, więc z pewnością wykorzystamy go w domu także w innych celach, przede wszystkim kulinarnych.

Rozmaryn na nieprzyjemny zapach w szafie. Jak go użyć?

Do odświeżenia szafy możemy użyć zarówno świeżego, jak i suszonego rozmarynu, jednak jeśli używamy świeżego rozmarynu, musimy się upewnić, że jest dobrze wysuszony, aby uniknąć wprowadzenia dodatkowej wilgoci do szafy. Rozmaryn możemy ususzyć w bardzo prosty sposób, zawieszając go na kilka dni do góry nogami w suchym, przewiewnym miejscu.

Po wysuszeniu należy umieścić gałązkę rozmarynu w małym bawełnianym woreczku lub po prostu umieścić ją bezpośrednio na półce w szafie. Dla lepszego efektu możemy wykorzystać do tego wiele gałązek, rozkładając je w różnych miejscach szafy.

Bardzo ważne jest też to, żeby gałązki wymieniać regularnie. Aby utrzymać świeży zapach, należy to robić co 2-3 tygodni, lub gdy zauważymy, że zapach zaczyna słabnąć.

Rozmaryn ma korzenny i aromatyczny zapach 123RF/PICSEL

Nieprzyjemny zapach z szafy? Pamiętaj o tych czynnościach

Jeśli często zdarza nam się, że zmagamy się z nieprzyjemnym zapachem z szafy, warto zastosować się do kilku zasad.

Po pierwsze należy regularnie otwierać szafę, co umożliwi cyrkulację powietrza, i pomoże w utrzymaniu świeżości. Przykry zapach jest najczęściej znakiem, że w domu mamy za dużo wilgoci, z tego powodu warto ją kontrolować. W tym celu możemy użyć pochłaniaczy wilgoci dostępnych w sklepach.

Walcząc z nieprzyjemnym zapachem w szafie, możemy także zapobiegawczo umieścić w niej naturalne zioła i przyprawy, które mają właściwości odświeżające. Należą do nich m.in.:

lawenda,

szałwia,

cynamon.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria