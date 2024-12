Co więcej, wbrew jednej ze zwyczajowych nazw, nie jest kaktusem. Pochodzący z Ameryki Południowej, a konkretnie z Brazylii grudnik to epifit, czyli roślina rosnąca w naturalnych warunkach na innej roślinie, choć nie będąca pasożytem.

Szlumbergera zazwyczaj nie powinna sprawiać problemów w uprawie, choć czasem nie chce kwitnąć, przez co nie daje nam tego, co w niej najważniejsze, czyli pięknych kwiatów. Powodów może być kilka. Należy pamiętać bowiem, że grudnik to roślina pochodząca z innego klimatu i tak też należy ją traktować, aby miała odpowiednie warunki do rozwoju.