Ten wyborny obiad zrobisz w 20 minut. Domownicy będą zachwyceni
Potrzebujesz sprawdzonego przepisu na szybki obiad, który posmakuje wszystkim domownikom? Gdy potrzeba zrobić coś "na już", doskonale sprawdzi się makaron - ugotujesz go w kilka minut, a w międzyczasie przyrządzisz pyszny, odżywczy sos. Przedstawiamy przepis na wyśmienitą i sycącą potrawę, która powstanie w nie więcej niż 20 minut.
Spis treści:
- Co zrobić na obiad, gdy nie ma czasu na gotowanie?
- Obiad w 20 minut. Ten przepis to prawdziwy hit
- Kurczak z makaronem i warzywami w sosie z pesto - przepis krok po kroku
Co zrobić na obiad, gdy nie ma czasu na gotowanie?
Jeśli nudzi cię ciągłe przygotowywanie sznycli, klopsów czy kotletów z ziemniakami, przynajmniej raz w tygodniu postaraj się urozmaicić jadłospis w makaronową potrawę. Nie napracujesz się, przesadnie nie nabałaganisz, a stworzysz sycące danie dla całej rodziny w zaledwie kilka chwil. Pamiętaj, by zawsze w swoich kuchennych zapasach mieć makaron - np. penne, kokardki lub spaghetti, koncentrat pomidorowy, oliwę, czosnek, cebulę i śmietanę lub serek kanapkowy. Z tych kilku składników w dosłownie kilka chwil stworzysz pyszny obiad. A jeśli zależy ci na tym, aby posiłek był dodatkowo bogaty w białko i bardziej odżywczy, dokup jeszcze drobiowy filet - w ten sposób stworzysz prawdziwe, kulinarne dzieło. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się przepis z wykorzystaniem tych składników i bije on rekordy popularności.
Obiad w 20 minut. Ten przepis to prawdziwy hit
W sieci można dziś znaleźć całą masę kulinarnych inspiracji. Na bieżąco pojawiają się tam przepisy na tradycyjne jak również dietetyczne potrawy i desery. To duże ułatwienie dla tych, którym brakuje pomysłów na odżywczy, a zarazem szybki i łatwy w przygotowaniu posiłek. Dzięki krótkim filmikom można zobaczyć jak prezentuje się gotowa potrawa, jak również dokładnie prześledzić etapy jej powstawania. Jednym z profili cieszących się w mediach społecznościowych dużym zainteresowaniem jest ten prowadzony przez Annę Kasińską - twórczyni kulinarną i autorkę ebooków. Jej instagramowe konto śledzi już 371 tys. internautów, a przepisy cieszą się dużą popularnością. Jakiś czas temu influencerka zamieściła przepis na szybki, aromatyczny i przepyszny obiad z makaronem oraz kurczakiem. Jak go zrobić? To banalne.
Kurczak z makaronem i warzywami w sosie z pesto - przepis krok po kroku
Anna Kasińska zamieściła na Instagramie rolkę, w której przedstawiła jak przygotowuje szybki, makaronowy obiad, a w opisie podała składniki i sposób przygotowania.
Składniki
- Makaron (np. kokardki)
- 2 pojedyncze filety z kurczaka
- Pomidorki koktajlowe – 100 g
- 1 cebula
- 3 ząbki czosnku
- 1 czerwona papryka
- Oliwa1 łyżeczka soli
- 2 łyżki przyprawy z suszonych pomidorów
- 1/2 łyżeczki pieprzu
- 3 łyżki koncentratu pomidorowego
- 2 łyżki serka śmietankowego
- 1 brokuł (ugotowany)
- 3 łyżki czerwonego pesto
- Mozzarella tarta
- ¾ szklanki wody
Sposób przygotowania:
Cebulę oraz czosnek wystarczy podsmażyć na oliwie, dodać pokrojone warzywa, przyprawy, koncentrat pomidorowy, pesto, serek śmietankowy i wodę. Na koniec dodać ugotowany makaron, brokuł i wszystko razem wymieszać. Całość posypać startą mozzarellą. Pyszny i pożywny obiad gotowy.