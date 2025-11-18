Spis treści: Co zrobić na obiad, gdy nie ma czasu na gotowanie? Obiad w 20 minut. Ten przepis to prawdziwy hit Kurczak z makaronem i warzywami w sosie z pesto - przepis krok po kroku

Co zrobić na obiad, gdy nie ma czasu na gotowanie?

Jeśli nudzi cię ciągłe przygotowywanie sznycli, klopsów czy kotletów z ziemniakami, przynajmniej raz w tygodniu postaraj się urozmaicić jadłospis w makaronową potrawę. Nie napracujesz się, przesadnie nie nabałaganisz, a stworzysz sycące danie dla całej rodziny w zaledwie kilka chwil. Pamiętaj, by zawsze w swoich kuchennych zapasach mieć makaron - np. penne, kokardki lub spaghetti, koncentrat pomidorowy, oliwę, czosnek, cebulę i śmietanę lub serek kanapkowy. Z tych kilku składników w dosłownie kilka chwil stworzysz pyszny obiad. A jeśli zależy ci na tym, aby posiłek był dodatkowo bogaty w białko i bardziej odżywczy, dokup jeszcze drobiowy filet - w ten sposób stworzysz prawdziwe, kulinarne dzieło. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się przepis z wykorzystaniem tych składników i bije on rekordy popularności.

Obiad w 20 minut. Ten przepis to prawdziwy hit

W sieci można dziś znaleźć całą masę kulinarnych inspiracji. Na bieżąco pojawiają się tam przepisy na tradycyjne jak również dietetyczne potrawy i desery. To duże ułatwienie dla tych, którym brakuje pomysłów na odżywczy, a zarazem szybki i łatwy w przygotowaniu posiłek. Dzięki krótkim filmikom można zobaczyć jak prezentuje się gotowa potrawa, jak również dokładnie prześledzić etapy jej powstawania. Jednym z profili cieszących się w mediach społecznościowych dużym zainteresowaniem jest ten prowadzony przez Annę Kasińską - twórczyni kulinarną i autorkę ebooków. Jej instagramowe konto śledzi już 371 tys. internautów, a przepisy cieszą się dużą popularnością. Jakiś czas temu influencerka zamieściła przepis na szybki, aromatyczny i przepyszny obiad z makaronem oraz kurczakiem. Jak go zrobić? To banalne.

Kurczak z makaronem i warzywami w sosie z pesto - przepis krok po kroku

Anna Kasińska zamieściła na Instagramie rolkę, w której przedstawiła jak przygotowuje szybki, makaronowy obiad, a w opisie podała składniki i sposób przygotowania.

Składniki Makaron (np. kokardki)

2 pojedyncze filety z kurczaka

Pomidorki koktajlowe – 100 g

1 cebula

3 ząbki czosnku

1 czerwona papryka

Oliwa1 łyżeczka soli

2 łyżki przyprawy z suszonych pomidorów

1/2 łyżeczki pieprzu

3 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki serka śmietankowego

1 brokuł (ugotowany)

3 łyżki czerwonego pesto

Mozzarella tarta

¾ szklanki wody

Rozwiń

Sposób przygotowania:

Cebulę oraz czosnek wystarczy podsmażyć na oliwie, dodać pokrojone warzywa, przyprawy, koncentrat pomidorowy, pesto, serek śmietankowy i wodę. Na koniec dodać ugotowany makaron, brokuł i wszystko razem wymieszać. Całość posypać startą mozzarellą. Pyszny i pożywny obiad gotowy.