Rejestracja pojazdu online. Będą rewolucyjne zmiany w przepisach

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza duże ułatwienia dla właścicieli pojazdów oraz organów rejestrujących, polegające na możliwości złożenia w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu.

Nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć formalności, przyspieszą załatwianie spraw i zwiększą bezpieczeństwo przy rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Wniosek będzie można złożyć on-line poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Jeśli właściciel samochodu zdecyduje się na wizytę w urzędzie, dane do systemu wprowadzi urzędnik na podstawie przekazanych informacji - wyjaśnia resort cyfryzacji.

"Dzięki nowym przepisom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów. Dzięki automatycznej wymianie danych urzędnik w Polsce będzie mógł łatwo sprawdzić dane samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu" - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak dodaje resort cyfryzacji - istotną zmianą dla organów rejestrujących pojazdy będzie wprowadzenie tzw. usługi AVI (Actual Vehicle Information), czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją. Usługa AVI umożliwi polskim organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei organy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE.

Koniec z przynoszeniem tablic rejestracyjnych do urzędu

Kolejna nowość wynikająca ze zmiany przepisów, polega na zniesieniu obowiązku legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu, zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

"Przepisy doprecyzowują, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu, w którym wniosek o rejestrację powinien zostać złożony. W przypadku sprowadzonego pojazdu standardowo mamy na to 30 dni i 90 dni dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami. Zmiana ta była szczególnie oczekiwana przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami" - wskazuje resort.

Większość przyjętych przez Sejm przepisów wejdzie w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy, ale niektóre, doprecyzowujące i uzupełniające kwestie wyłączeń od obowiązków złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, wejdą w życie już po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przepisy dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2027 r.

