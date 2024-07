Gdy mamy przed sobą wycieczkę samolotem, prawie cała nasza uwaga skierowana jest na wymiary walizek i wytyczne linii lotniczych względem dozwolonych rozmiarów. Lepiej uniknąć zamieszania na lotnisku i konieczności uiszczania dodatkowej (zazwyczaj niemałej) opłaty za zbyt duży bagaż . Każdy przewoźnik posiada swój regulamin, więc przed datą wylotu zawsze należy go sprawdzić.

Nie zostawiaj pakowania na ostatni moment, aby dobrze przygotować się do podróży

Nie zostawiaj pakowania na ostatni moment, aby dobrze przygotować się do podróży Adobe Stock

Najlepsze kolory walizek do podróży samolotem

Bagaże w kolorze czarnym, szarym, granatowym... Pełno ich na taśmie, kiedy czekamy na odbiór w hali przylotów. Wszystkie wyglądają tak samo, więc utrudnione jest rozpoznanie swojego bagażu, co może być powodem do stresu podczas podróży. Co więcej, łatwiej o pomyłkę lub kradzież — mniej rzucający się w oczy kolor, daje szersze pole manewru nieuczciwym osobom.