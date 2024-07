W Polsce mięso spożywa większość populacji, chociaż jego konsumpcja powoli maleje na rzecz zdrowszych alternatyw. Według Narodowego Testu Zdrowia Polaków z 2021 roku, około 93 proc. Polaków regularnie spożywa mięso. Od momentu wykonania badania, ilość osób deklarująca spożycie mięsa maleje, ale wciąż jest to spora grupa konsumentów.

Uważaj gdzie kupujesz mięso. Zwróć na to uwagę

Najwięcej pasożytów i bakterii może wystąpić w surowym mięsie drobiowym, szczególnie w jelitach i podrobach. Są one często siedliskiem bakterii takich jak Salmonella czy Campylobacter, które mogą powodować poważne zatrucia pokarmowe. Dlatego ważne jest, aby dokładnie gotować mięso drobiowe i przestrzegać zasad higieny w kuchni.

To właśnie podroby mogą okazać się najmniej bezpieczną częścią kurczaka do spożycia. W płucach kurczaka mogą znajdować się bakterie i pasożyty, a nawet obróbka termiczna nie zawsze gwarantuje rozwiązania problemu. Spowodowane jest to tym, że, niektóre z drobnoustrojów są odporne na wysokie temperatury.