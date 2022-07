Czym jest stewia?

Stewia to rodzaj rośliny z rodziny astrowatych i liczy ponad 200 różnych gatunków. Jednak zaledwie kilka z nich charakteryzuje się słodkimi liśćmi. Najpopularniejszą odmianą stewii jest pochodząca z Paragwaju stevia rebaudiana, którą uprawia się już od przeszło 1500 lat. Wysuszone liście stevii rebaudiany są aż trzydziestokrotnie słodsze od cukru. Ponadto ten gatunek rośliny nie posiada kalorii.

Uprawa stewii w ogrodzie i doniczce

Najlepszym miesiącem na zasadzenie stewii w ogrodzie jest maj. Trzeba jednak pamiętać, by gleba była odpowiednio mocno nagrzana przez słońce, co zagwarantuje nam, że roślina zacznie się prawidłowo rozwijać. Optymalna temperatura uprawy rośliny to 15-16 stopni Celsjusza.

Ponadto stewia powinna mieć zapewnione piaszczyste i przepuszczalne podłoże o odczynie od kwaśnego do obojętnego. Regularne podlewanie rośliny i odchwaszczanie pozwoli roślinie swobodnie rozkwitnąć.

Zdjęcie Stewię możemy uprawiać w domowych warunkach / 123RF/PICSEL

Stewię z powodzeniem możemy także uprawiać w doniczkach, w domowych warunkach. Przede wszystkim powinniśmy się zaopatrzyć w odpowiednio dużą doniczkę. Najlepszym wyborem będzie donica płytka, ale równocześnie szeroka. Kiedy roślina rozkwitnie na tyle, że konieczne będzie jej przesadzenie, należy przełożyć ją do pojemnika większego o 3-5 centymetrów.

Stewia lubi dobrze nasłonecznione miejsca, a najlepiej czuje się w temperaturze od 22 do 28 stopni Celsjusza. Co ważne - im więcej promieni słonecznych otrzyma roślina, tym słodsze będą jej liście. Nie możemy zapominać o zachowaniu wilgotnego podłoża, ale bez jego nadmiernego przelewania. Jeśli chcemy, by stewia wyrosła gęsta i krzaczasta, regularnie powinniśmy przycinać jej końcówki pędów.