Zatyka żyły i prowadzi do zawału. Oto nietypowe objawy nadmiaru cholesterolu

Cholesterol to naturalny składnik błon lipidowych i substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie bez przyczyny rozróżnia się "dobry" i "zły" cholesterol – ten pierwszy m.in. wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, a ten drugi odpowiada za ich zatykanie i prowadzi do miażdżycy oraz innych chorób serca. Do jego powstawania przyczynia się nieprawidłowa dieta. Sprawdź, po czym poznać zbyt wysokie stężenie złego cholesterolu w organizmie. Oto trzy mało znane objawy.