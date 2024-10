Pestki dyni to niezwykle wartościowy element diety, bogaty w składniki odżywcze i zdrowotne właściwości. Warto je spożywać, zwłaszcza jesienią, kiedy dynia często odgrywa ważną rolę w naszym menu i trwa na nią sezon.

To, co jednak wyróżnia pestki dyni na tle innych produktów spożywczych, to witaminy. Znajdziemy w nich witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6), witaminę E (przeciwutleniacz chroniący komórki) oraz witaminę K. Pestki dyni także są bogate w minerały, takie jak magnez, cynk, żelazo, fosfor, miedź i mangan.