Spis treści: 01 Pelargonia - rodzaje

02 Pelargonie - wymagania

03 Jaka ziemia do pelargonii?

04 Kiedy siać pelargonie?

05 Pelargonie - kiedy pobierać sadzonki?

06 Kiedy sadzić pelargonie na balkonie?

07 Jak sadzić pelargonie?

08 Ile pelargonii do skrzynki 60 cm?

09 Jak pielęgnować pelargonie?

Pelargonia - rodzaje

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych roślin do pojemników. Wyglądają atrakcyjnie, są odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne i nie są uciążliwe w uprawie. Uwielbiamy je przede wszystkim za to, że długo kwitną - od maja aż do października. Wśród pelargonii wyróżniamy wiele odmian, różniących się kształtem kwiatów oraz ich kolorem. Rozpoczął się już marzec, a więc zbliża się termin ich sadzenia. Oto, co należy wiedzieć o pelargoniach.

Reklama

Pelargonie rabatowe - nadają się zarówno do gruntu jak i skrzynek

- nadają się zarówno do gruntu jak i skrzynek Pelargonie bluszczolistne - dobrze radzą sobie na parapetach półcienistych, od strony północnej

- dobrze radzą sobie na parapetach półcienistych, od strony północnej Pelargonie wielkokwiatowe (angielskie) - o wyjątkowo dekoracyjnych kwiatach, intensywnie pachnące

(angielskie) - o wyjątkowo dekoracyjnych kwiatach, intensywnie pachnące Pelargonie o barwnych liściach i pachnących liściach

Pelargonie - wymagania

Zdjęcie Pelargonie zaleca się podlewać dwa razy w tygodniu / 123RF/PICSEL

Najważniejsze warunki, które należy zapewnić pelargoniom to:

stanowisko słoneczne dla pelargonii rabatowych oraz angielskich oraz półcieniste dla pelargonii bluszczolistnych

miejsce zaciszne

regularne nawożenie

żyzne podłoże

Jaka ziemia do pelargonii?

Pelargonie lubią żyzne, przepuszczalne i lekkie podłoże. Można wykorzystać gotowe mieszanki do kwiatów balkonowych, które sprostają ich wymaganiom.

Kiedy siać pelargonie?

Od wysiewu nasion do momentu zakwitnięcia pelargonii minie około 4 do 5 miesięcy. Jeśli więc chcemy, aby rośliny te zakwitły w maju, dobrze je wysiać na przełomie grudnia i stycznia.

Pelargonie - kiedy pobierać sadzonki?

Zdjęcie Pobieranie sadzonek pelargonii przypada na termin 8-14 marca / 123RF/PICSEL

Jeśli zimujemy pelargonie, to idealny czas na pobranie ich sadzonek będzie miał miejsce w kwadrze korzenia, czyli między 8 a 14 marca. Sadzonki można też pobierać z krzewów ogrodowych.

Podaje się, że kwadra korzenia czyli pełnia - do ostatniej kwadry (wtedy kiedy księżyc jest dobrze widoczny na niebie) - to najlepszy czas do siania, sadzenia i wykopywania warzyw korzeniowych oraz cebulowych.

Kiedy sadzić pelargonie na balkonie?

Jeśli chodzi o sadzenie pelargonii do donic i skrzynek, to można robić to już pod koniec kwietnia, jednak najlepiej będzie po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków.

Czytaj również: Oto co musisz wiedzieć, aby pelargonie kwitły jeszcze piękniej

Jak sadzić pelargonie?

Na dnie donicy należy wysypać warstwę keramzytu - zapewni to drenaż, który zabezpieczy korzenie przed nadmiarem wody Następnie dobrze dodać warstwę geowłókniny, zapobiegającą wymywaniu podłoża z donicy i zasklepianiu drenażu Kolejnym krokiem będzie wypełnienie donicy do połowy podłożem i umieszczenie sadzonek wyjętych z osłonek

Ile pelargonii do skrzynki 60 cm?

Pelargonie to rośliny, które dość mocno się rozrastają, dlatego warto pamiętać, aby odstępy między poszczególnymi egzemplarzami nie były mniejsze niż 20 cm. W przypadku skrzynki o długości 60 cm zmieszczą się 3 sztuki.

Jak pielęgnować pelargonie?

Po posadzeniu pelargonii należy pamiętać o ich nawożeniu. W tym celu można wykorzystać długo działające odżywki w granulkach, koreczkach czy pałeczkach. Rośliny te można nawozić również podczas każdorazowego podlewania.

Pelargonie najlepiej nawadniać 2 razy w tygodniu - szczególnie w czasie suszy. Warto też pamiętać o przycinaniu pędów i usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów.