Pestka z awokado do rośln doniczkowych

Dlaczego akurat pestka z awokado jest pomocna roślinom doniczkowym? Wszystko to zasługa fosforu oraz antyoksydantów, które wpływają korzystnie na kondycje naszych pielęgnowanych okazów. Nie dość, że wzmacniają korzenie, które odpowiedzialne są za prawidłowy wzrost. Ponadto mogą chronić przed chorobami grzybowymi, minimalizować ryzyko ataku szkodników, a także wspierać przed zimą oraz jesienią, kiedy rośliny mają zdecydowanie mniej promieni słonecznych. Oczywiście, może być ona również pomocna dla tych gatunków, które zakwitają. Zanim jednak skorzystamy z pestki awokado do roślin, trzeba ją odpowiednio przygotować.

Przygotowanie pestki z awokado do roślin

Pestka z awokado często jest wyrzucona do kosza. Niesłusznie! 123RF/PICSEL

Domowy nawóz z pestki jest łatwy w przygotowaniu. Jądro awokado trzeba dokładnie wyczyścić z pozostałości miąższu, a później umieścić na ręczniku papierowym i odstawić w suche miejsce, aby dobrze przeschła. Po około trzech dniach czas zabrać się do dalszej pracy. Teraz wystarczy pestkę zetrzeć na tarce o drobnych oczkach tak, aby powstał proszek. Skoro już uzyskaliśmy nasz nawóz, trzeba go przesypać do słoiczka, szczelnie zakręcić i przechowywać w suchym miejscu.