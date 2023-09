Spis treści: 01 Skutki jesiennego przesilenia czujemy na własnej skórze

02 Jak nie dać się infekcjom? Włącz ten jeden produkt do codziennej diety

03 Jak spożywać czosnek jesienią?

Skutki jesiennego przesilenia czujemy na własnej skórze

Szara aura za oknem, spadek temperatury i krótsze dni to tylko niektóre elementy jesiennego przesilenia, wpływające nie tylko na nasze samopoczucie, ale i zdrowie fizyczne. W tym okresie rzadziej wychodzimy z domu, co wiąże się z ograniczeniem aktywności fizycznej, a także intensywniej odczuwamy zmęczenie. Jesienna aura u wielu osób przyczynia się do obniżenia samopoczucia i problemów ze snem.

Jesienią częściej mamy też ochotę na fast foody czy słodycze, a także spożywamy mniej witamin. Dieta to kolejny powód, dla którego w okresie jesiennym nasz organizm ulega osłabieniu, a my stajemy się bardziej podatni na infekcje.

Jak nie dać się infekcjom? Włącz ten jeden produkt do codziennej diety

Czosnek jest niekwestionowanym liderem wśród domowych sposobów na odporność. Dzięki dużej zawartości wielu witamin, w tym z grupy B, a także witaminy A, C i PP doskonale wspiera nasz układ immunologiczny. Zawarte w nim składniki mineralne w tym magnez, żelazo, fosfor, sód, wapń i potas wpływają na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.

Czosnek to naturalny immunostymulator, czyli preparat pochodzenia roślinnego, który doskonale stymuluje układ odpornościowy. To dzięki przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym właściwościom uważany jest za naturalny antybiotyk. Regularne spożywanie czosnku pobudza komórki układu odpornościowego, stymuluje limfocyty T, a także hamuje aktywność prozapalnych białek.

Środek ten jest nieoceniony w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych. Dzięki olejkom eterycznym i lotnym związkom siarkowym pomaga on udrożnić drogi oddechowe, a także ułatwia odkrztuszanie.

Zdjęcie Czosnek / 123RF/PICSEL

Jak spożywać czosnek jesienią?

Jesienią czosnek możemy spożywać na różne sposoby. Doskonale sprawdza się jako aromatyczna przyprawa do najróżniejszych dań. Możemy też przygotować z niego smaczny i prosty sos do sałatek, mięsa, czy też ziemniaków. Wystarczy, że zmieszamy rozgnieciony świeży czosnek z jogurtem naturalnym. Do takiej mikstury możemy dodać również łyżkę majonezu.

Nieco mniej oczywistym sposobem na włączenie czosnku do codziennej diety jest jego ukiszenie. Taki czosnek ma dużo łagodniejszy smak i stanowi wyśmienity dodatek do kanapek, sałatek czy też serów. Jest on również lżejszy dla żołądka.

Do jego przygotowania potrzebujemy:

świeży czosnek,

korzeń chrzanu,

liść porzeczki,

koperek,

pieprz,

ziele angielskie,

liść laurowy,

wodę,

sól.

Czosnek możemy ukisić w bardzo prosty sposób:

Na dnie słoika kładziemy kawałek obranego chrzanu, liść porzeczki, koperek, oraz przyprawy do kiszonek, czyli pieprz, ziele angielskie, liść laurowy. Ząbki czosnku obieramy, a następnie układamy je w słoiku. Całość zalewamy gorącą zalewą przygotowaną z litra wody i łyżki soli (taką, jak do ogórków kiszonych). Zakręcony słoik zostawiamy w chłodnym miejscu na 2-6 tygodni.

