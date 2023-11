Zima inna niż wszystkie? Polarny wir może mocno zamieszać w pogodzie

Feliks Chmurka Porady

Choć w ostatnich latach zima przychodziła do nas pod koniec grudnia, często po świętach, a nierzadko również dopiero w nowym roku, to wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie inaczej. Pierwsze opady śniegu już za nami, przed nami chłodne i mroźne dwa tygodnie, a za rogiem czeka już na nas polarny wir, który sporo namiesza!

Zdjęcie Tegoroczna zima może dać się nam mocno we znaki / Piotr Kamionka / East News