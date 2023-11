Spis treści: 01 Uprawa i pielęgnacja paprotki domowej

02 Wilgotność powietrza i nawadnianie

03 Wyzwania sezonu grzewczego - stanowisko dla paproci

Uprawa i pielęgnacja paprotki domowej

Odtworzenie warunków rodem z lasów tropikalnych w obrębie domu lub mieszkania graniczy z cudem. Choć takie warunki byłyby idealne dla uprawianej w doniczce paproci, roślina dość dobrze dostosowała się do polskiego klimatu. Paprotka jest gatunkiem ciepłolubnym, który wiosną i latem potrzebuje temperatury ok. 18-23 st. C, a jesienią i zimą od 15 do 18 st. C.

Paprotki preferują półcień, dobrze odnajdą się także na stanowisku, do którego dociera światło rozproszone. Źle reagują na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, które przyczyniają się do usychania liści. Jeśli chcemy, by nasze parapety zalewały prawdziwe wodospady paproci, wybierzmy ekspozycję północną lub zachodnią. Floryści zwracają uwagę, by w mieszkaniach z oknami wychodzącymi na wschód lub południe ustawiać paprotki na wysokich półkach i lub szafkach, gdzie nie zaatakują ich silne promienie słoneczne.

Wilgotność powietrza i nawadnianie

Pytając florystów o jedną radę, która wzmocni paprotkę i pobudzi do bujnego rozrostu, jednogłośnie odpowiadają, by zadbać o wilgotność podłoża oraz powietrza w pomieszczeniu. Poziom wilgoci możemy sprawnie regulować przez cały rok. Znawcy roślin sugerują, by w okresie jesienno-zimowym ograniczyć podlewanie, jednak nie dopuścić zarówno do przesuszenia, jak i przelania ziemi w doniczce. Nadmiar zbierającej się wody wpłynie negatywnie na liście rośliny, które zaczną żółknąć, usychać i odpadać.

Zdjęcie Jak opiekować się paprotką? / 123RF/PICSEL

W centrum ogrodniczym zaopatrzmy się w przepuszczalne podłoże do paprotki, a na dnie doniczki wykonajmy warstwę drenażową ze żwirku lub keramzytu. W uprawie paprotek ogrodnicy często posiłkują się elektrycznymi nawilżaczami powietrza lub tymi bardziej tradycyjnymi, wieszanymi bezpośrednio na kaloryferze. Zalecają także, by do zimowej rutyny wprowadzić spryskiwanie liści paprotki ustaną wodą w temperaturze pokojowej. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi również wstawić roślinę pod prysznic i obficie spłukać wodą. Ważne będzie także zadbanie o trzymanie rośliny w miejscu wolnym od szalejących przeciągów i nagłych wahań temperatury.

Wyzwania sezonu grzewczego - stanowisko dla paproci

Rozkręcone na pełną moc grzania kaloryfery oraz inne źródła ciepła to prawdziwe piekło da paprotek, zwłaszcza jesienią oraz zimą. Wraz z oficjalnym rozpoczęciem sezonu grzania w mieszkaniach, lepiej będzie przestawić paprotkę do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, np. kuchni lub łazienki. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt. Paproć nie przepada za zbyt częstym przenoszeniem. Unikajmy chodzenia z nią od pokoju do pokoju. Kiedy znajdziemy jej już odpowiednie miejsce, pozwólmy, by w spokoju doczekała wiosny.

