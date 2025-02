Jak podlewać storczyka? To ważna sprawa

Storczyki będą rosły jak marzenie wtedy, kiedy dobierzemy odpowiedni sposób jego podlewania (tzw. metoda podsiąkowa). Zasada jest prosta: przygotowujemy dużą miskę albo wiadro, napełniamy ją wodą: musi być jej tyle, aby jej nadmiar nie wlał się od góry doniczki. Czekamy około 30 minut do momentu, aż ewentualny chlor odparuje, a woda uzyska temperaturę pokojową i wkładamy storczyka wraz z pojemnikiem do wiadra bądź miski. Teraz czekamy kolejne 30 minut, aż bryła korzeniowa się nawilży. Następnie wyciągamy naszą roślinę odstawiamy do wanny po to, aby nadmiar wilgoci mógł odpłynąć.

Uwaga: aby podlewania podsiąkowe storczyka miało sens, doniczka musi mieć otwory odpływowe.

Jak często podlewać storczyka? Nie musisz patrzeć na kalendarz

Wiele osób w sieci spiera się, jak często podlewać storczyka. Niektórzy uważają, że optymalnym czasem jest raz w tygodniu latem oraz co dwa tygodnie zimą. Co prawda, nie jest to zła metoda, ale nie zawsze musimy się jej kurczowo trzymać, zwłaszcza wtedy, kiedy aura jest zmienna. Jak poznać, że storczyk potrzebuje podlewania? Wystarczy spojrzeć na korzenie znajdujące się w doniczkach: jeśli są jasne i srebrzyste, to znak, że potrzebują wody. W wypadku, gdy są zielone, nie trzeba ich póki co podlewać.

Uważaj na wilgoć dla storczyka

Czy tylko podlewanie jest ważne w uprawie storczyka? Oprócz tego rośliny te potrzebują solidnej wilgoci, którą można zapewnić poprzez zraszanie. W normalnych okolicznościach, można je przeprowadzać co kilka dni. Warto jednak zwiększyć częstotliwość latem i pryskać liście oraz korzenie powietrzne raz dziennie, co sprawi, że będą miały warunki zbliżone do tych naturalnych. Zwiększenie częstotliwości zraszania jest również zasadne w sezonie grzewczym, kiedy diametralnie spada wilgotność powietrza.

Oczywiście, storczyki potrzebują również nawozów. Jeśli jesteśmy zwolennikami metod naturalnych, można przygotować je z domowych produktów. Wystarczy sięgnąć po wodę bananową (skórkę owocu zalać litrem wody i odstawić na dwa dni) albo nawóz z czosnku (główkę warzywa zalać również litrem wody). Takie domowe odżywki mogą być stosowane bez rozcieńczania nawet raz w miesiącu.

