Zdarza się, że pasażerowie na gapę dostaną się do mieszkania wraz z zakupami. Jednak jak magnes działają na owady dojrzałe owoce, warzywa i wszelkie inne źródła fermentujących substancji organicznych. Muszki owocówki mogą przedostać się do kuchni przez otwarte okno, wyczuwając idealne miejsce do żerowania oraz rozmnażania. Jeśli zignorujemy obecność pojedynczych osobników, możemy mieć pewność, że po upływie około tygodnia będzie ich prawdziwe zatrzęsienie. Na szczęście istnieje domowy sposób na muszki owocówki, dzięki któremu działać możemy od razu.