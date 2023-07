Dziecko zaatakowane przez żmiję zygzakowatą

Porady Znalazł go w ogródku. „Jest duży na 1,5 metra” Za pośrednictwem facebookowego profilu Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Na tarasie jednorodzinnego domu znajdowała się żmija, która ukąsiła 6-letnie dziecko. Gad został odłowiony za pomocą specjalnego chwytaka i przewieziony do lasu z dala od zabudowań. Jak podali strażacy, dziecko trafiło na SOR.

Podczas upałów żmije szukają chłodnego schronienia, dlatego też wchodzą do domów oraz piwnic. W przypadku zauważenia tego jadowitego gada w pomieszczeniu bądź na posesji nie należy się do niego zbliżać. Najlepszą opcją jest wezwanie straży pożarnej, która go zabezpieczy i przewiezie w miejsce, w którym nie będzie zagrażać człowiekowi.

Jak wygląda żmija zygzakowata?

Żmija zygzakowata atakuje w ostateczności i nie bez powodu. Robi, to gdy czuje się zagrożona i nie ma możliwości ucieczki. Gad ten stara się oszczędzać swój jad, ponieważ wyprodukowanie go wiąże się z ogromnym wysiłkiem energetycznym. Uznaje się, że ukąszenie żmii nie jest zagrożeniem dla dorosłej i zdrowej osoby. Może być jednak niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Cechą charakterystyczną żmii zygzakowatej jest tzw. wstęga kainowa. To ciągnący się od karku aż do końca ogona zygzak. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze jest on widoczny. Żmija zygzakowata może mieć m.in. barwę brązową, szarą, czerwoną, a nawet czarną. Istnieje więc możliwość zlania się ciemnej wstęgi z kolorem ciała.

Zdjęcie Podczas upałów żmije szukają chłodnego schronienia, dlatego też pojawiają się na posesjach, wchodzą do domów oraz piwnic / 123RF/PICSEL

Jakie węże w Polsce nie są jadowite?

W Polsce występują cztery gatunki węży i wszystkie są objęte ochroną gatunkową. Jest to zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty i wąż Eskulapa. Spośród nich tylko żmija zygzakowata jest jadowita.

Zaskrońca zwyczajnego można rozpoznać poprzez dwie żółte plamy znajdujące się za skroniami. Cechą charakterystyczną gniewosza plamistego jest przebiegający od nozdrzy aż do szyi czarny pasek. Warto podkreślić, że jego ciało jest pokryte plamkami, które niekiedy mogą łudząco przypominać tzw. wstęgę kainową występującą u żmii. Wąż Eskulapa ma natomiast jasne plamy za głową i może osiągnąć nawet dwa metry długości.

