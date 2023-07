Spis treści: 01 Znalazł go w ogródku. "Jest duży na 1,5 metra"

02 Zaskroniec w ogrodzie, czyli czego nie lubi wąż

03 Zaskroniec - niestraszny i pożyteczny

Jak pozbyć się zaskrońca z ogrodu? To pytanie na forach ogrodniczych pojawia się nader często. Zaskroniec to pożyteczny wąż i w odróżnieniu od jadowitej żmii, nie gryzie. Jego obecność na działce raczej powinna nas cieszyć niż niepokoić, bo będzie naszym sprzymierzeńcem w walce z małymi gryzoniami.

Zobacz też: Pokazała, co znalazła w tujach. W komentarzach poruszenie. "Straszne"

Znalazł go w ogródku. "Jest duży na 1,5 metra"

Zdjęcie Zaskroniec to sprzymierzeniec w walce z gryzoniami / 123RF/PICSEL

Zaskrońce nie stanowią zagrożenia dla człowieka i zwierząt domowych. Żyją tam, gdzie jest sporo wilgoci. Najczęściej są to brzegi stawów, rzeki i ogrody, w których jest oczko wodne. W ich menu znajdują się przede wszystkim płazy, ryby i małe gryzonie. Unikają ludzi, a gdy czują zagrożenie, wydzielają charakterystyczny i nieprzyjemny zapach.

Reklama

"Jak się pozbyć zaskrońca z ogrodu? Ma ktoś sprawdzone sposoby? Jest duży, ma 1.5 metra" - napisał na jednym z forów poświęconych ogrodnictwu internauta. Czy można w prosty i nie szkodzący wężowi sposób pomóc w przeprowadzce? Istnieje kilka sposobów, które sprawią, że zaskroniec zniknie z naszego ogrodu, bo ten nie wyda mu się zbyt atrakcyjnym miejscem.

Zobacz też: Nieprzyjemna niespodzianka w ogrodzie. Za grillem schował się wąż

Zaskroniec w ogrodzie, czyli czego nie lubi wąż

Zdjęcie Nasz ogród może stać się mieszkaniem dla zaskrońca / 123RF/PICSEL

Zaskrońce uwielbiają wilgoć, dlatego najczęściej można je spotkać przy wodnych zbiornikach, stawach, moczarach. Najczęściej zamieszkują działki, w których znajduje się oczko wodne. W ogrodach lubią też miejsca wyłożone ściółką.

Jak sprawić, by zaskrońce nie wybierały naszego ogrodu na miejsce zamieszkania? Zacznijmy od roślin. Na węża odstraszająco działają dziki czarny bez i chmiel. Gady te mają doskonały węch - wspomniane rośliny wydzielają intensywny zapach, za którym zaskrońce nie przepadają.

Kolejna ważna rzecz: sprawdź, co skrywa twój kompostownik. Mogą to być resztki, jednak w środku nie powinien się znajdować kompost w połowie dojrzały. Dlaczego? Zwabia samice, które składają w nim jaja w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Z ogrodu usuwaj stosy kamieni, korzenie drzew służące za dekoracje i zasypuj norki, które wykopują gryzonie. Zaskrońce takie miejsca uważają za doskonałe kryjówki. Pamiętajmy jednak, że to naprawdę pożyteczny wąż i może warto pozwolić mu mieszkać na działce? W ostateczności możemy odłowić zaskrońca siatką i w pojemniku przenieść w bezpieczne miejsce w pobliżu zbiornika wodnego.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Dorodny okaz na leśnej ścieżce. Oto na co natknął się leśniczy podczas spaceru

Zaskroniec - niestraszny i pożyteczny

Zaskroniec to najpowszechniej występujący niejadowity wąż w Polsce, który jest pod ochroną. Samce zaskrońca dorastają do 1,5 m długości, a samice zazwyczaj nie liczą więcej niż metr. Od żmij odróżnia je to, że po bokach głowy mają żółte plamy. Ich spód jest jasny i ma barwę biało-kremową z czarnymi plamami. W naturalnym środowisku stanowią przysmak dla bocianów, czapli i myszołowów.

***