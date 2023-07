Spis treści: 01 Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać osoby uprawnione do jej otrzymania, które spełniają kryteria wyszczególnione na stronie rządowej. KDR przysługuje rodzinom mającym trójkę lub więcej dzieci. Z karty, a tym samym zapewnionych dzięki niej benefitów, mogą korzystać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Można to również zrobić online korzystając ze specjalnej platformy Emp@tia. Wydanie KDR jest bezpłatne. Co istotne – z Karty Dużej Rodziny można korzystać w tradycyjny sposób – posiadając fizyczną kartę lub okazując ją w aplikacji mKDR (mobilna Karta Dużej Rodziny).

Kto otrzyma KDR i jaki jest przedział wiekowy?

Po zaakceptowaniu wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny KDR otrzymają rodzice oraz dzieci. Każdy z członków rodziny, którzy korzystają z Karty Dużej Rodziny, może używać jej osobno. KDR dostają zarówno rodzice, jak i dzieci do 18 lat (lub do 25 lat w przypadku gdy nadal się uczą). Dzieci z niepełnosprawnością dostają Kartę Dużej Rodziny na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy dorosłe dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Rodzice otrzymują KDR na całe życie. A co z ich pociechami? Czy dorosłe dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny? Okazuje się, że tak, jednakże tylko do pewnego momentu. W przypadku, gdy dzieci nadal się uczą, to mogą korzystać z KDR do ukończenia 25 roku życia.

Dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują Kartę Dużej Rodziny na czas obowiązywania ich orzeczenia o niepełnosprawności. Z tego wynika, że mogą one również z niej korzystać, gdy staną się dorosłe.

Jakie zniżki na Kartę Dużej Rodziny 2023?

Jakie zniżki można otrzymać na Kartę Dużej Rodziny w 2023 roku? Posiadacze KDR mogą liczyć na ulgi w różnych instytucjach kultury (kina, teatry, opery, wystawy) czy też podczas korzystania z przejazdów kolejowych. Niektóre miejsca oferują również zniżki na basen, siłownię czy zajęcia sportowe. Pełną listę obiektów honorujących Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na wcześniej wspomnianej platformie Emp@tia.

Łatwe wyszukiwanie partnerów KDR jest również dostępne z poziomu aplikacji mKDR. W tym miejscu można również tworzyć listy ulubionych obiektów honorujących KDR czy odszukiwać najbliższe punkty (dzięki geolokalizacji).

