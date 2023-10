Spis treści: 01 Modrzew japoński - cechy charakterystyczne

02 Udana uprawa rośliny

03 Cięcie i formowanie żywopłotu z modrzewia

Modrzew japoński - cechy charakterystyczne

Pochodzący z Japonii iglak o szerokiej i lekkiej koronie, na którą składają się grube i bardzo długie konary, od lat robi furorę z polskich ogrodach. Gałęzie modrzewia japońskiego rosną prawie całkowicie poziomo, tworząc bardzo regularny układ, z wyglądu przypominający dość szeroką piramidę. Roślina wyrasta bardzo szybko, a w sprzyjających warunkach jest w stanie osiągnąć wysokość nawet 25 metrów.

Pień drzewa oraz jego gałęzie w całości pokrywa czerwonobrązowa kora, a na młodych przyrostach łatwo zauważyć woskowaty nalot. Pędy modrzewia porastają miękkie igły, zebrane w gęste pęczki.

Wiosną i latem przyjmują barwę niebieskozieloną, a jesienią wybarwiają się na intensywnie żółty kolor i stopniowo zaczynają opadać na ziemię. Modrzew japoński może poszczycić się szyszkami przypominającymi niewielkie różyczki, zbudowane z cienkich i ułożonych w rozetki łusek. Dzięki wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne roślina coraz częściej występuje w ogrodach w formie żywopłotu.

Udana uprawa rośliny

Szukając rośliny niewymagającej, ale za to doskonale prezentującej się w ogrodzie, trudno przejść obojętnie obok modrzewia japońskiego. Roślina radzi sobie na przeciętnych glebach ogrodowych. Podłoża żyzne, umiarkowanie wilgotne, próchnicze, przepuszczalne oraz o kwaśnym odczynie będą sprzyjały jej zdrowemu rozwojowi. Modrzew japoński nie sprawdzi się jedynie na stanowiskach nadmiernie suchych oraz podmokłych. Źle znosi także zbyt obfite podlewanie. Czynniki te wywołują choroby modrzewia, przyczyniając się do jego usychania.

Dostęp do naturalnego światła to coś, czego modrzew japoński bardzo potrzebuje. Ogrodnicy doradzają, by uprawiać gatunek jedynie na stanowiskach mocno nasłonecznionych. Nadmierny cień oraz niedobór promieni słonecznych sprawi, że roślina nie tylko straci pokrój, ale przede wszystkim zacznie zamierać.

Osoby planujące wydzielenie ogrodu za pomocą naturalnego żywopłotu, coraz chętniej wybierają w tym celu właśnie modrzew japoński. Ma to związek z umiejętnością szybkiej regeneracji uszkodzeń wyrządzonych przez wiatr. Dodatkowym atutem jest całkowita mrozoodporność gatunku oraz wysoka tolerancja na zanieczyszczenia.

Cięcie i formowanie żywopłotu z modrzewia

Modrzew japoński to roślina, która bez problemu znosi wszelkie cięcia oraz formowanie. Z tego względu świetnie nadaje się do posadzenia w formie żywopłotu, będąc ciekawym zamiennikiem tradycyjnie wykorzystywanych w tym celu tuj.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by uformować z modrzewia japońskiego drzewko bonsai. Warto mieć na uwadze, że coroczne przycinanie rośliny wyraźnie ogranicza jej wzrost, w zamian przyczyniając się do zagęszczenia korony.

Żywopłot z modrzewia japońskiego potrzebuje cięcia do zachowania właściwego kształtu. Na ogół zabieg wykonuje się dwa razy w sezonie - wczesną wiosną, w marcu, a także późnym latem, na przełomie sierpnia oraz września.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by czynność tę wykonać również na bardzo młodych roślinach. W ten sposób zostaną pobudzone do jeszcze silniejszego krzewienia, co w przyszłości przełoży się na gęstą i atrakcyjną formę żywopłotu.

