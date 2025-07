Zrób to latem, zaoszczędzisz jesienią. Domowe naprawy, których nie warto odkładać

Letnie miesiące to dla wielu osób czas odpoczynku, urlopów i relaksu. Ale to również najlepszy moment na wykonanie ważnych prac konserwacyjnych w domu i wokół niego. W ciepłej, suchej pogodzie łatwiej zaplanować naprawy, które jesienią mogłyby przerodzić się w kosztowne i uciążliwe problemy. Nieszczelne okna, zapchane rynny czy zużyte uszczelki mogą przez miesiące nie dawać o sobie znać, by w październiku zamienić się w domową awarię. Dlatego warto zająć się nimi już teraz, póki pogoda sprzyja i łatwo zdobyć fachową pomoc.