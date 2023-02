Spis treści: 01 Borówka amerykańska: Właściwości

02 Jak wygląda borówka amerykańska?

03 Borówka amerykańska: Stanowisko

04 Kiedy sadzić borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska: Właściwości

Borówki amerykańskie zwane też wysokimi coraz częściej można spotkać w polskich ogrodach. Granatowe owoce zawierają wiele dobrych dla zdrowia składników odżywczych. W tym między innymi antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, co zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym, na przykład: schorzeniom układu krążenia, układu nerwowego czy wzroku oraz starzeniu się skóry. Bogata w antocyjany borówka amerykańska pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi. Natomiast błonnik i garbniki pozytywnie wpływają na pracę jelit.

Jak wygląda borówka amerykańska?

Borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum) to krzew z rodziny wrzosowatych. Jej liście są zielone, eliptyczne i skórzaste, a kwiaty zebrane w grona przypominają białe lub różowe dzwoneczki. Roślina kwitnie od kwietnia do maja. Owoce w zależności od odmiany zaczynają dojrzewać w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Mają one okrągły, spłaszczony na czubkach kształt i ciemnoniebieski kolor. Miąższ jagód jest jędrny, soczysty i słodki (choć zdarzają się też kwaśne borówki, szczególnie jeśli w okresie ich dojrzewania nie ma zbyt wiele słońca). Kiedy sadzić borówkę amerykańską? Jakie stanowisko dla niej wybrać?



Borówka amerykańska: Stanowisko

Odpowiednie stanowisko to jedna z podstawowych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy cieszyć się obfitymi zbiorami. Gdzie sadzić borówkę amerykańską? Krzew należy do rodziny wrzosowatych i jak wszystkie rośliny z tej grupy preferuje kwaśną glebę. Jej odczyn powinien wynosić między 3,8 a 4,8 pH. Jeśli podłoże nie będzie odpowiednio zakwaszone, ryzykujemy ograniczeniem wzrostu rośliny oraz słabszymi owocowaniem. Borówki dają jasne sygnały, jeśli gleba jest za mało kwaśna, na liściach roślin pojawiają się czerwone przebarwienia.



Zdjęcie Borówki lubią kwaśną glebę / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Gdzie sadzić borówkę amerykańską? Najlepiej wybierać dla niej stanowiska ciepłe, zaciszne i dobrze nasłonecznione. Roślina lubi lekkie, przepuszczalne, bogate w próchnicę podłoże.

Skoro wiemy już: gdzie borówki czują się najlepiej, przyszedł czas na kolejne pytanie: kiedy sadzić borówkę amerykańską?



Kiedy sadzić borówkę amerykańską?

Borówkę amerykańską można sadzić w dwóch terminach: wiosną, czyli w marcu i kwietniu lub jesienią we wrześniu i październiku. Najlepiej jest sadzić rośliny dwuletnie, dzięki temu, że są większe i silniejsze,łatwiej się przyjmują i szybciej owocują.

Co zrobić, aby latem krzewy borówek uginały się pod ciężarem owoców? Warto zastosować mikoryzę do borówki amerykańskiej. Mikoryza to rodzaj symbiozy między korzeniami roślin a grzybami żyjącymi w glebie. Roślina dostarcza grzybom składniki odżywcze, a w zamian one ułatwiają borówkom pobieranie z gleby wody i składników odżywczych. Szczepionkę mikoryzową można zastosować już w marcu przed sadzeniem borówek, ale sprawdzi się stosowanie jej także w późniejszym okresie, aż do maja.



