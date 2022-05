Wzmacniają mózg i pamięć. Borówki potrafią zdziałać cuda

Są słodkie, smaczne, a do tego posiadają niewiele kalorii. Przede wszystkim są jednak niezwykle odżywcze. Borówki to prawdziwy owoc do zadań specjalnych. Spożywane regularnie zadziałają na nasz mózg. Będzie ostry jak brzytwa.

Zdjęcie Badania pokazują, że spożywanie borówek w ramach zdrowej diety może wspierać zdrowie mózgu / 123RF/PICSEL