Zrób z niej z herbatę lub wrzuć do sałatki. Opanuje uderzenia gorąca i cholesterol

Czerwona koniczyna to niezwykle wartościowa roślina o szerokim spektrum działania leczniczego. Pomaga w łagodzeniu objawów menopauzy, wspiera zdrowie serca, poprawia kondycję skóry i jest sprzymierzeńcem układu odpornościowego. Detoksykujące właściwości koniczyny czerwonej okazują się przydatne w procesie odchudzania. Rośnie powszechnie na łąkach, co czyni ją okazem łatwo dostępnym do stosowania w naturalnych kuracjach leczniczych.