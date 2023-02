Zwalcza grzyby, kurzajki i zmiękcza chropowatą skórę. Mocz stopy przez 20 minut

Spis treści: 01 Ocet na kurzajki i zmiękczenie stóp

02 Ocet i jego działanie przeciwgrzybicze

03 Ocet na potliwość stóp

Podczas domowego SPA nie należy zapominać o pielęgnacji stóp. Dzięki octowi stanie się do banalnie proste. Jego uniwersalne, prozdrowotne właściwości doskonale sprawdzą się także podczas kąpieli stóp - dzięki octowi staną się miękkie, zniknie też problem przykrego zapachu.

Ocet na kurzajki i zmiękczenie stóp

Kwas octowy zawarty w occie ma doskonałe właściwości zmiękczające skórę, dzięki którym z łatwością pozbędziemy się martwej skóry z palców i pięt. Aby osiągnąć ten efekt, wystarczy wymieszać ocet z wodą w proporcji 1:1 i moczyć stopy przez kwadrans. Ocet pomaga również zwalczać wirusy odpowiedzialne za pojawienie się na stopach brodawek kurzajkowych. W przypadku rozwiniętej już kurzajki jednorazowa kąpiel w occie nie sprawi, że problem zniknie, jednak profilaktyczne kąpiele mogą pomóc pozbyć się problemu nawracających brodawek.



Ocet i jego działanie przeciwgrzybicze

Kwas octowy pomaga uregulować pH skóry stóp i ma właściwości przeciwgrzybicze. Pomaga również wyeliminować patogeny, którą są przyczyną żółtych paznokci czy popękanej pożółkłej skóry. Aby przygotować przeciwgrzybiczą kąpiel dla stóp, wystarczy dodać szklankę octu do ciepłej wody i moczyć w niej stopy przynajmniej przez 20 minut.

Ocet na potliwość stóp

Jeśli zmagasz się z nadmierną potliwością stóp, z pomocą przyjdzie ci ocet. Nie dość, że zahamuje on produkcję potu, to dodatkowo zneutralizują przykre zapachy. Do miski z ciepłą wodą należy dodać pół szklanki octu i moczyć w tak przygotowanej kąpieli stopy codzienne, aż do uzyskania pożądanego efektu.

