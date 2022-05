Życzenia na Dzień Matki 2022. Wyjątkowe wierszyki

26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki - jedno z najpiękniejszych i najważniejszych świąt w roku. W tym wyjątkowym dniu możemy okazać mamom miłość i wdzięczność na wiele sposobów, ale pamiętajcie, że słowa płynące prosto z serca mają szczególną moc. To dlatego przygotowaliśmy dla was wyjątkowe życzenia na Dzień Matki - zabawne i rymowane lub poruszające do głębi - korzystajcie!

Zdjęcie Dzień Matki wypada tylko raz w roku, ale miłość do niej trzeba okazywać na co dzień! / 123RF/PICSEL