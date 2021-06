Dzień Ojca 2021: Jak złożyć życzenia?

Dzień Ojca to najlepsza okazja do tego, by przypomnieć jak ważną osobą w życiu każdego z nas jest kochający tata. W sieci znajdziemy mnóstwo pomysłów na oryginalne prezenty i drobne upominki, które umilą ojcom ich święto. Pamiętajmy jednak o płynących prosto z serca życzeniach!



Życzenia na Dzień Ojca 2021 mogą przybrać formę zabawnych wierszyków i rymowanek, ale wystarczą nawet dwa, chwytające za serce zdania, które każdy tata zapamięta na długo. Życzenia możemy umieścić na okolicznościowej kartce, powiedzieć osobiście, wysłać mailem lub nagrać np. na płytę CD. Każdy sposób jest dobry, ważne, by nie zapomnieć o tym wyjątkowym święcie!





Przedstawiamy kilka propozycji życzeń na Dzień Ojca:

Jesteś tato przyjacielem, dobrym duchem, czarodziejem

Wspierasz mnie swym dobrym słowem, dzielisz smutki przez połowę



Dzisiaj, w dniu Twojego święta, chodzę dumna, uśmiechnięta



Najlepszego tatę mam, dziś mu całe serce dam!



***



Kochany tato!



W dniu Twojego święta życzę Ci siły, zdrowia i szczęścia. Spełniaj marzenia, nigdy się nie zatrzymuj i pamiętaj, że zawsze jestem obok!



***



Jesteś moim bohaterem i najlepszym tatą

Nauczyłeś mnie tak wiele, dziękuję Ci za to!

Dzień za dniem tak szybko lecą, miesiące i lata



Tylko jedno się nie zmienia: Kochający tata!



W pędzie życia, tak na co dzień, umknie mi czasami,



By zadzwonić i dopytać: Jak się tato mamy?



Ale dziś jest Twoje święto, więc składam życzenia



Kocham Cię z całego serca, nigdy się nie zmieniaj!



***

Kochany Tato, dziękuję za to



Że przy mnie trwasz, że rady masz



Uśmiechem zarażasz, miłością obdarzasz



Wierszykiem dziękuję, dziś Tobie winszuję

***



Drogi Tato, w dniu Twojego święta dziękuję Ci za twoje oddanie, miłość i opiekę



Zawsze byłeś przy mnie i zawsze mogłam na Ciebie liczyć



Jesteś moim najlepszym przyjacielem, pamiętaj o tym, nie tylko od święta!

***



Silny, duży i waleczny - taki jest mój tata!



On niczego się nie boi, istny akrobata



Walczy z burzą, piorunami, wstrzyma każdą falę



Jak bohater z mych komiksów, więc go dziś pochwalę!

***

