Pigwa nazywana jest potocznie polską cytryną, a to z uwagi na jej kwaskowaty smak, który świadczy rzecz jasna o dużej zawartości witaminy C. W 100 g pigwy znajduje się ok. 15 mg witaminy C, co z kolei przekłada się na ok. 20 proc. dziennego zapotrzebowania na wspomnianą witaminę.