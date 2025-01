Lęk, niepewność, obniżenie nastroju, napięcie wszystkich mięśni, dreszcze i przyspieszone tętno. To wszystko na myśl o weekendzie. Brzmi niewiarygodnie? A jednak WAS - Weekend Anxiety Syndrome, czyli syndrom stresu weekendowego to fakt, dotyczący coraz szerszego grona ludzi. Narastająca presja, której winne są w ogromnej mierze media społecznościowe, doprowadza osoby dotknięte tym zaburzeniem niemal na skraj załamania nerwowego. Poprzez nieustanne porównywanie się z innymi, oglądanie idealnie spędzonego czasu wolnego: na wycieczkach, basenie, spotkaniach towarzyskich czy zajęciach sportowych, im wydaje się, że są niewystarczający. Gorsi, bo nie nadążają. Bo nie są w stanie zaplanować weekendu albo znów go "zmarnowali" na sen i leżenie w łóżku. Tyle chcieli zrobić: pójść nareszcie na film do kina, o którym wszyscy mówią, posprzątać w domu, trochę się poruszać i odwiedzić rodziców. Tymczasem w mgnieniu oka znów jest niedziela, a oni pozostają z rozgoryczeniem i kolejnymi pretensjami do siebie. Tak mniej więcej wygląda życie osób doświadczających WAS. Ale o ile sam weekend mija szybko, o tyle czas od poniedziałku do piątku to narastające napięcie związane z cotygodniową próbą sprostania wyimaginowanym wymaganiom w stosunku do samych siebie. W rezultacie nadejście weekendu kojarzy się jedynie z negatywnymi emocjami i przekonaniem, że "znów się nie uda".