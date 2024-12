Znajdź coś, co uprzyjemni poniedziałek. Zmień swoje nastawienie do początku tygodnia, dodając sobie małe przyjemności. Może to być ulubiona kawa, interesujący podcast na drogę do pracy czy poranna sesja jogi. "Coś małego, co uczyni poniedziałki mniej bolesnymi, naprawdę robi różnicę" - podkreśla Bray.