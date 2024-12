Myśląc: " przyjaźń ", najczęściej mamy przed oczami grupę (mniejszą lub większą) bardzo blisko związanych ze sobą osób. Znają się jak "łyse konie", spędzają ze sobą mnóstwo czasu, wspierają się i biorą udział we wszelkich znaczących wydarzeniach życiowych - wspólnie. Okazuje się, że temat przyjaźni i sposoby bycia przyjacielem to bardzo skomplikowane zagadnienia. Wraz z wiekiem zmienia się bowiem nasz styl przywiązania i rozumienia pojęcia przyjaźni.

Coraz częściej rozpoznawane jest zjawisko tzw. floater friend, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "płynnego, dryfującego przyjaciela". Co to oznacza? To osoba, która nie ma jednej, ścisłej "paczki" znajomych, a w zależności od okazji i wyboru, "dryfuje" pomiędzy różnymi grupami osób, do żadnej nie przynależąc na stałe i wyłączność. Jest to związane z procesem dorastania i poznawania samego siebie, swego rodzaju otwarciem na większą ilość doznań i możliwości.