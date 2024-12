Ten styl prowadzenia znajomości polega na jednym, bardzo szkodliwym scenariuszu: na początku mamy do czynienia z tzw. zjawiskiem "love bombing", czyli "bombardowania miłością", podczas którego nowo poznany partner poświęca nam maksimum swojej uwagi, stawia nas w centrum swojego świata, obdarowuje prezentami, układa plan dnia pod spotkanie z nami, często pisze i dzwoni. Tak jakby "inwestował" w nas potężne sumy (niekoniecznie dosłownie, pieniądze to w tym przypadku bardziej czas i uczucia). Po tym początkowym zachwycie i przywiązaniu nas do siebie stopniowo zaczyna do "skarbonki" związku wkładać coraz mniej, grosiki uwagi i zaangażowania, aż w końcu "oszczędza" tak bardzo, że przestaje kompletnie budować z nami jakiekolwiek relacje. Zaskakującym może być fakt, że nawet w fazie całkowitego zaniechania kontaktu, osoba ta nie decyduje się na zakończenie związku, a gdy dotrą do niej sygnały od nas, że mamy dość i zaczynamy rezygnować, rozpoczyna cały scenariusz od nowa, by uzależnić nas od siebie. Po pewnym czasie zmanipulowana kobieta wpada w pętlę oczekiwania na "love bombing", zadowalając się marnymi "grosikami", które utrzymują ten quasi-związek.