Według badań AARP (American Association of Retired Persons - Amerykańskiego Stowarzyszenia Emerytów) 37 proc. dorosłych Amerykanów ma bliskiego przyjaciela, który jest co najmniej 15 lat młodszy lub starszy od nich. Prawie połowa z tych znajomości trwa co najmniej 10 lat, a jedna na pięć ponad dwie dekady. Ta coraz powszechniejsza forma przyjaźni , czyli przyjaźń międzypokoleniowa jest znacznie dojrzalsza, pozostawia przestrzeń na bycie sobą w pełni i wolna jest od porównań czy ocen, na które narażeni jesteśmy podczas kontaktów z grupą rówieśniczą.

Choć większość życia spędzamy z ludźmi, którzy są w podobnym do naszego wieku: placówki edukacyjne od pierwszych chwil przyzwyczajają nas do obcowania z ludźmi z tego samego rocznika, coraz więcej osób otwiera się na kontakty z osobami z innej generacji i bardzo ceni sobie benefity z nich wynikające.

Wyniki badania przeprowadzonego przez AARP na 1500 osobach wykazały, że międzypokoleniowe przyjaźnie tak samo często dotyczą kobiet jak i mężczyzn, ale to przedstawiciele generacji X i wyżu demograficznego częściej mają bliskich znajomych z innego pokolenia niż ma to miejsce w przypadku millenialsów. Zapytani o powody zawierania takich relacji odpowiadali, że cenią sobie ich spojrzenie na wiele spraw oraz to, że starsi przyjaciele mogą być dla nich wzorem do naśladowania.