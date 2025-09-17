Siedem oznak jednostronnego związku. Od takiego mężczyzny trzymaj się z daleka
Miłość dosłownie potrafi dodać skrzydeł i sprawić, że patrzymy na świat, a przede wszystkim na partnera przez różowe okulary. Wartościowy związek daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa i szczęście, ale sprawia też, że czujemy się spełnieni. Nie warto jednak kochać za dwoje. Jeśli jednak tylko jedna z osób stara się o pielęgnowanie uczuć, mówimy o związku jednostronnym, który na dłuższą metę staje się wyczerpujący i niszczy poczucie własnej wartości. Sprawdź, po czym poznać, że mężczyzna nie angażuje się w waszą relację.
Rzadko się uśmiechasz
Wartościowy związek sprawia, że nawet po pierwszej fazie ekscytacji czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Jeśli jednak podświadomie czujesz, że nie masz powodów do radości, a uśmiech rzadko gości na twojej twarzy, to znak, że coś jest nie tak. Być może czujesz się przez partnera niedoceniana lub zwyczajnie niekochana.
Narzekasz na swoje życie
Z właściwym partnerem u boku czujemy, że możemy przenosić góry, a przynajmniej radzić sobie nawet z poważnymi problemami. Jeśli jednak twój mężczyzna jest stale nieobecny duchem, nie angażuje się w codzienne sprawy, nie wspiera cię ani nie zależy mu na twoim samopoczuciu, trudno mówić o dobrym związku. W takiej sytuacji możesz zacząć widzieć cały świat w ciemnych barwach, a każdy, nawet najmniejszy problem zaczyna urastać do rangi życiowej tragedii. To powinna być dla ciebie lampka ostrzegawcza i sygnał do zastanowienia się nad przyszłością tej relacji.
Za wszelką cenę walczysz o związek
Coraz bardziej dociera do ciebie, że partner nie kocha cię tak mocno jak ty jego? Zapewne zrobiłaś już wszystko co w twojej mocy, żeby zaczął się bardziej starać - od czytania porad psychologicznych po terapię dla par i spełnianie zachcianek partnera. Niestety, to najprawdopodobniej droga donikąd. Psychoterapeuci podkreślają, że jednostronny związek na dłuższą metę działa wyniszczająco na psychikę osoby, która jest bardziej zaangażowana. Z biegiem czasu może zacząć postrzegać się jako osobę, która nie zasługuje na uczucie lub z którą jest coś nie tak. Znacznie lepiej jest "odpuścić" - przestać się starać i zobaczyć, jak partner na to zareaguje. Jeśli wcale, pora zakończyć związek, który nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron.
Nagle wybuchasz płaczem
Na co dzień starasz się nie okazywać negatywnych emocji i przekonujesz siebie i innych, że wszystko jest w porządku. W głębi duszy wiesz jednak, że nie czujesz się szczęśliwa w związku, w którym o wszystko musisz walczyć sama. Nic dziwnego, że nagromadzenie złych uczuć i tłumione emocje w końcu dają o sobie znać. Jeśli nagle z twoich oczu zaczynają płynąć łzy, to częsty znak, że związek wymaga naprawy lub zakończenia. Najlepiej szczerze porozmawiaj z partnerem o swoich uczuciach i oczekiwaniach.
Zastanawiasz się nad rozstaniem
Uporczywe myśli krążące wokół zakończenia związku to częsta oznaka, że wasza relacja mocno się popsuła. Zastanów się, co blokuje cię przed podjęciem ostatecznej decyzji - lęk przed samotnością, wciąż tlące się uczucie do partnera czy inne obawy? Zanim zdecydujesz się na rozstanie, porozmawiaj z partnerem o tym, co cię boli. Być może uda się uratować związek, jeśli jednak twój ukochany nie zrobi niczego w tym kierunku, pora się ewakuować.
Ciągle odczuwasz wahania nastrojów
Łatwo wpadasz w gniew i zły nastrój, mimo że przed chwilą śmiałaś się z opowieści przyjaciółki? To częsty sygnał tłumionych emocji i żalu. Być może podświadomie zdajesz sobie sprawę, że zasługujesz w życiu na coś więcej niż partner, którego nie obchodzi, co robiłaś w weekend i dlaczego masz ślady łez na policzkach. Nie marnuj życia na czekanie, aż coś się zmieni. Pogódź się z myślą, że niepotrzebnie zaangażowałaś się w związek, potraktuj to jak życiową lekcję i zakończ relację, która cię unieszczęśliwia.
Masz skrajne opinie na temat swojego partnera
Jednego dnia chwalisz ukochanego za zaradność i poczucie humoru, drugiego utyskujesz na jego brak romantyzmu i kompletny brak zainteresowania tobą i twoim życiem. Wystarczy jednak, że partner kupi ci kwiaty albo pierwszy raz od miesiąca wyśle zabawnego smsa, byś mogła na nowo uwierzyć w jego miłość? Psychologowie nazywają to zachowanie rzucaniem "okruchów uwagi i czułości", nie jest to jednak tożsame z prawdziwą miłością i zdrowym związkiem. Jeśli jesteś dla partnera ważna jedynie od czasu do czasu, to najprawdopodobniej tkwisz w jednostronnym związku i pora go jak najszybciej zakończyć.
