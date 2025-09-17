Rzadko się uśmiechasz

Wartościowy związek sprawia, że nawet po pierwszej fazie ekscytacji czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Jeśli jednak podświadomie czujesz, że nie masz powodów do radości, a uśmiech rzadko gości na twojej twarzy, to znak, że coś jest nie tak. Być może czujesz się przez partnera niedoceniana lub zwyczajnie niekochana.

Narzekasz na swoje życie

Z właściwym partnerem u boku czujemy, że możemy przenosić góry, a przynajmniej radzić sobie nawet z poważnymi problemami. Jeśli jednak twój mężczyzna jest stale nieobecny duchem, nie angażuje się w codzienne sprawy, nie wspiera cię ani nie zależy mu na twoim samopoczuciu, trudno mówić o dobrym związku. W takiej sytuacji możesz zacząć widzieć cały świat w ciemnych barwach, a każdy, nawet najmniejszy problem zaczyna urastać do rangi życiowej tragedii. To powinna być dla ciebie lampka ostrzegawcza i sygnał do zastanowienia się nad przyszłością tej relacji.

Za wszelką cenę walczysz o związek

Coraz bardziej dociera do ciebie, że partner nie kocha cię tak mocno jak ty jego? Zapewne zrobiłaś już wszystko co w twojej mocy, żeby zaczął się bardziej starać - od czytania porad psychologicznych po terapię dla par i spełnianie zachcianek partnera. Niestety, to najprawdopodobniej droga donikąd. Psychoterapeuci podkreślają, że jednostronny związek na dłuższą metę działa wyniszczająco na psychikę osoby, która jest bardziej zaangażowana. Z biegiem czasu może zacząć postrzegać się jako osobę, która nie zasługuje na uczucie lub z którą jest coś nie tak. Znacznie lepiej jest "odpuścić" - przestać się starać i zobaczyć, jak partner na to zareaguje. Jeśli wcale, pora zakończyć związek, który nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron.

Nagle wybuchasz płaczem

Na co dzień starasz się nie okazywać negatywnych emocji i przekonujesz siebie i innych, że wszystko jest w porządku. W głębi duszy wiesz jednak, że nie czujesz się szczęśliwa w związku, w którym o wszystko musisz walczyć sama. Nic dziwnego, że nagromadzenie złych uczuć i tłumione emocje w końcu dają o sobie znać. Jeśli nagle z twoich oczu zaczynają płynąć łzy, to częsty znak, że związek wymaga naprawy lub zakończenia. Najlepiej szczerze porozmawiaj z partnerem o swoich uczuciach i oczekiwaniach.

Czy czas się rozstać? Tak rozpoznasz, że to nie tylko kryzys 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Zastanawiasz się nad rozstaniem

Uporczywe myśli krążące wokół zakończenia związku to częsta oznaka, że wasza relacja mocno się popsuła. Zastanów się, co blokuje cię przed podjęciem ostatecznej decyzji - lęk przed samotnością, wciąż tlące się uczucie do partnera czy inne obawy? Zanim zdecydujesz się na rozstanie, porozmawiaj z partnerem o tym, co cię boli. Być może uda się uratować związek, jeśli jednak twój ukochany nie zrobi niczego w tym kierunku, pora się ewakuować.

Ciągle odczuwasz wahania nastrojów

Łatwo wpadasz w gniew i zły nastrój, mimo że przed chwilą śmiałaś się z opowieści przyjaciółki? To częsty sygnał tłumionych emocji i żalu. Być może podświadomie zdajesz sobie sprawę, że zasługujesz w życiu na coś więcej niż partner, którego nie obchodzi, co robiłaś w weekend i dlaczego masz ślady łez na policzkach. Nie marnuj życia na czekanie, aż coś się zmieni. Pogódź się z myślą, że niepotrzebnie zaangażowałaś się w związek, potraktuj to jak życiową lekcję i zakończ relację, która cię unieszczęśliwia.

Im bardziej się starasz, tym bardziej partner cię nie dostrzega? Pora zakończyć związek Canva Pro INTERIA.PL

Masz skrajne opinie na temat swojego partnera

Jednego dnia chwalisz ukochanego za zaradność i poczucie humoru, drugiego utyskujesz na jego brak romantyzmu i kompletny brak zainteresowania tobą i twoim życiem. Wystarczy jednak, że partner kupi ci kwiaty albo pierwszy raz od miesiąca wyśle zabawnego smsa, byś mogła na nowo uwierzyć w jego miłość? Psychologowie nazywają to zachowanie rzucaniem "okruchów uwagi i czułości", nie jest to jednak tożsame z prawdziwą miłością i zdrowym związkiem. Jeśli jesteś dla partnera ważna jedynie od czasu do czasu, to najprawdopodobniej tkwisz w jednostronnym związku i pora go jak najszybciej zakończyć.

Źródło:

https://www.yourtango.com/love/signs-woman-trapped-one-sided-relationship

Rozmowy Kobiety, odc. 1 INTERIA KOBIETA INTERIA.PL