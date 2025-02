Czym jest amae?

Amae to emocja popularna w relacjach między Japończykami. W Polsce nie mamy jej odpowiednika, ale można ją zdefiniować jako "domniemaną akceptację czyjejś niewłaściwej prośby". Badacze, w celu zobrazowania tej sytuacji, przywołują w tym kontekście np. spełnianie zachcianek rozkapryszonego dziecka. Amae to również kokietowanie mężczyzny przez kobietę, prośba o opiekowanie się nią. Choć brzmi to niedorzecznie, amae pozwala zaspokoić pierwotne potrzeby, pogłębia więzi i scala nas z bliskimi niczym klej.

Słowo amae zyskało sławę i zainteresowanie dzięki książce japońskiego psychoanalityka Takeo Doi "The anatomy of Dependency" z 1971 r. Opisał w niej koncepcję relacji międzyludzkich w ówczesnym japońskim społeczeństwie. Jego zdaniem amae to wrodzone pragnienie, by być chwalonym, rozumianym, chronionym i rozpieszczanym i jest chęcią powrotu do cudownych chwil dzieciństwa i bliskości z matką. Pielęgnowanie amae w codziennym życiu zdaniem psychologa jest gwarancją szczęścia i harmonijnego życia.

Dlaczego amae jest tak ważna i jaką spełnia rolę?

Dalsze badania nad koncepcją amae prowadził prof. Susumu Yamaguchi. Wykazał on, że zachowanie to polega także na wykorzystywaniu kogoś, kto w danej sytuacji jest silniejszy. O ile jednak nie ma to charakteru manipulacyjnego, to dostarcza radości obu stronom. Proszący czuje się akceptowany i otoczony opieką, a spełniający prośbę cieszy się, że mógł pomóc. W szerszym kontekście takie podejście zwiększa poczucie więzi i przynależności do wspólnoty. Pozwala wczuć się w emocje i potrzeby drugiego człowieka, zachęca do wzajemnej troski i zainteresowania. Daje poczucie, że jesteśmy ważni, a w trudnej dla nas sytuacji uzyskamy pomoc.

Wszystko co w zachodniej cywilizacji jest więc krępujące czy wydaje się nie na miejscu, w Kraju Kwitnącej Wiśni jest zupełnie normalne, a nawet pożądane. Przywiązanie i zależność od drugiej osoby scala rodzinę, związek i całą wspólnotę.

Amae a rodzicielstwo

Amae jest pożądaną emocją w relacjach między dzieckiem a rodzicami. To coś więcej niż pobłażanie nieodpowiednim zachowaniom. Amae można porównać do idei rodzicielstwa bliskości - jesteśmy przy dziecku zawsze, gdy nas potrzebuje, akceptujemy wszystkie jego emocje i wspieramy. Taka postawa wymaga od rodziców cierpliwości i wytrwałości, ale procentuje silną więzią w przyszłości, opartą na poczuciu bezpieczeństwa i bliskości.

Amae a związki

Amae to także sekret wielu udanych związków. Może objawiać się na pozór nieracjonalnymi zachowaniami, np. proszeniem o przyniesienie czegoś ze sklepu, gdy sami możemy to zrobić. W japońskiej kulturze nie ma to jednak charakteru "wykorzystywania" drugiej osoby. To wyrażanie swoich potrzeb, chęć bycia zaopiekowanym, a także przeprowadzenie prostego "testu" na to, jak bardzo ktoś się o nas troszczy. Stosowanie tych zasad przez obie strony przyczynia się do większej bliskości i cementuje związek. Zdaniem psychologów nawiązuje to do naszej podświadomości, która pragnie powrotu do dzieciństwa i bezgranicznej miłości ze strony rodziców.

