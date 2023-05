Magda Lamparska: "Aktorstwo jest bardzo osobistą pracą". "Zbliżenia" Alicji Resich

Nie mam wpływu na to, co będzie w przyszłości, ale mam wpływ na to, co dziś zrobię, żeby być mojego marzenia bliżej za parę lat. Stąd wzięła się fundacja Gerlsy. Moim zdaniem bardzo ważne w rozwoju codziennym jest to, że robimy małe kroki i myślimy sobie: "Nie, ta góra to jest szczyt, na który nie wejdziemy" ale jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze i zastanowimy się: "co ja realnie mogę zrobić dzisiaj, żeby być na tym szczycie?" i nie myślimy o tym szczycie, tylko rozkładamy go na małe kroki i nagle mamy: "wow, ja na tym szczycie stoję!"