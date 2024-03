Spis treści: 01 Alicja Resich - "Zbliżenia": Maja Meissner-Filipek

02 Maja Meissner-Filipek o kobietach na rynku pracy. "Ciągnę je za włosy w strukturze"

03 Maja Meissner-Filipek o cechach dobrego lidera

Alicja Resich - "Zbliżenia": Maja Meissner-Filipek

"Zbliżenia" Alicji Resich to inspirujący goście i szczere rozmowy na osobiste tematy. W cyklu podcastów video osobowości ze świata kultury i show-biznesu dzielą się najważniejszymi doświadczeniami oraz ujawniają wartości i cechy, które doprowadziły je do obecnego miejsca w karierze i życiu. W najnowszym odcinku gościła Maja Meissner-Filipek - przedsiębiorczyni i headhunterka. W rozmowie opowiedziała o swojej pracy i wyjaśniła, czym tak naprawdę się zajmuje:

"Jestem headhunterką, czyli łowczynią głów. Wyszukuję ludzi, najlepszych moim zdaniem i zdaniem moich klientów do ciekawych i istotnych ról w różnego rodzaju organizacjach - liderów" - wyjaśniła gościni.

Maja Meissner-Filipek o kobietach na rynku pracy. "Ciągnę je za włosy w strukturze"

Maja Meissner-Filipek opowiedziała też Alicji Resich o kobietach w biznesie:

"W rekrutacji (...) tłumaczę kobietom, że żeby mieć poczucie wpływu muszą być najwyżej, jak się da i dopiero wtedy mogą wprowadzać zmiany, "fake it till you make it". Ciągnę je za włosy w strukturze i to jest coś, co robię z pasją i determinacją" - wyznała w rozmowie.

Wspomniała również o wyzwaniach, jakie stoją przed kobietami na rynku pracy. Według ekspertki komentarze i żarty zarzucające kobietom brak kompetencji nie powinny być odbierane w sposób personalny:

"Te komentarze są czymś, z czym należy się natychmiast zderzyć i skonfrontować w sposób na zabawnie. Nie omijać tego tematu, nie oburzać się ani nie pouczać, tylko o tym rozmawiać".

Maja Meissner-Filipek o cechach dobrego lidera

Maja Meissner-Filipek w rozmowie z Alicją Resich opowiedziała również o roli psychologii w coachingu, a także zdradziła jakie cechy powinien posiadać dobry lider.

"My sprawdzamy kondycję psychiczną kandydata, w sposób taki na ile nam wolno i patrzymy, jaką on ma odporność psychiczną. Dziś jest to jeden z najważniejszych komponentów współczesnego lidera, czyli odporność psychiczna na różnego rodzaju zmieniające się okoliczności" - wyjaśniła Maja Meissner-Filipek.