Co przyniesie czwartek, 10 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

W relacjach prywatnych widać sytość i zadowolenie z siebie. Jeśli to właśnie Tobie towarzyszy ten stan, to nie rozmieniaj się na dobre. Wybieraj i przebieraj w zalotnych sercach, nie kieruj się kaprysem ani też litością. Nie masz obowiązku ratować komuś życia ani też prawa go niszczyć. W finansach możesz zarobić, handlując lub polecając dobra luksusowe.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

W relacjach prywatnych możesz się rozluźnić, zaprezentować otoczeniu wręcz abnegacką postawę. Będzie to lepsze od niezdrowego napięcia, uciążliwej intensywności. Są chwile, kiedy silna motywacja działa jak afrodyzjak, ale teraz zauroczysz kogoś raczej swoim zdrowym dystansem do świata. W finansach wszystko, co trzeba, zostało zrobione. Trzeba czekać na efekt.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

W życiu osobistym możesz odnaleźć prawdziwy skarb. Znajomość z osobą szczerą i oddaną, która dobrze Ci życzy, jest na wagę złota. Relacje ze zrównoważonymi i naprawdę kochającymi ludźmi nie bywają przesadnie trudne. Nawet jeśli Wasze priorytety są różne, zdołacie się porozumieć. W finansach możesz zyskać środki, by stworzyć sobie bezpieczną przystań.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

W relacjach prywatnych możesz gonić za powodzeniem i karmić czyjeś ego swoimi zalotami. Są ludzie, u których mało kto ma szansę, ale nikt się o tym nigdy nie dowie, bo poklask i adoracja przydadzą się pewnie od każdego. Unikaj układów, gdzie jest duża konkurencja. Osoby je tworzące są zblazowane i rozpuszczone. W finansach nie warto żyć ponad stan.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

W relacjach prywatnych możesz stać teraz między młotem i kowadłem. Ktoś wyznacza Ci zadanie niemożliwe. Czy musisz je realizować? To prawda, że nie zawsze da się zadowolić wszystkich, ale nadmierne poświęcenie prowadzi do dramatu. Nie oddawaj zbyt wiele, by nie zatracić siebie. W finansach nie daj się wmanewrować w odpowiedzialność za coś.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą odważną, żądną przygód i tęskniącą za prawdziwym bohaterstwem. Jest to o tyle ciekawa persona, że dobre chęci nie pchają jej do przodu, nie pozwalają myśleć nowocześnie. Przeciwnie! Ten ktoś ma raczej konserwatywne poglądy i tęskni za przeszłością. W finansach postaw na nowe rozwiązania, idź czasem na kompromis.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który notorycznie dokonuje bezpiecznych wyborów. Spojrzenie koncentruje tylko na tym, co ma w zasięgu ręki i skłania się ku związkom, które nie będą kosztowały go zbyt wielu emocji. Może dać się namówić na krótki romans, ale stałej relacji nie zakończy. W finansach możliwa będzie dobra rozmowa z fachowcem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi pławić się w poczuciu krzywdy. Choć jej związek rozpadł się już dawno, ona nadal nie może ułożyć sobie prywatnych kwestii. Generalizuje, spodziewa się najgorszego, odstręcza złośliwością, żąda zapewnień. Nie idź w jej ślady. W finansach ktoś może udzielić Ci warunkowej pomocy, lecz pozostanie nieufny.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

W życiu prywatnym warto postawić teraz na skromność, umiarkowanie. Nie oznacza to pokory, umniejszania sobie. Pomyśl o takiej postawie raczej jak o cichej pewności siebie. Noś stroje podkreślające sylwetkę, ale bez obnażania ciała. Mów swoje zdanie odważnie, ale nie zakrzykuj otoczenia. W finansach upewnij się, że nie gonisz za pięknym mirażem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

W relacjach prywatnych czas wybrać się na zieleńszą trawę. Szukaj spokoju i miejsca do rozwoju tym bardziej intensywnie, im więcej osób masz pod swoją opieką. Zwłaszcza młode życie potrzebuje stabilizacji, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, wszystkiego, co pomoże mu wzrosnąć. W finansach nie wal głową w mur. Zabierz, co Twoje i szukaj nowych rynków zbytu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

W życiu prywatnym serce może chcieć teraz czegoś innego niż rozum. To częsty dylemat, a gdy ktoś umie pięknie go opisać, staje się on porywającą fabułą filmu albo książki. Życie to jednak coś więcej niż najpiękniejsza sztuka. Dokonuj w nim wyborów nie tylko estetycznych, ale rozwojowych! W finansach możesz wziąć udział w naradzie lub płomiennej konferencji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

W sztuce sakralnej częstym motywem jest liść palmowy i gałąź oliwna - symbole męczeństwa i pokoju. W miłości nie da się czasem uniknąć cierpienia, a niekiedy trzeba coś wybaczyć, aby ją uratować. Jeśli nie stać Cię na jedno ani drugie, przetnij jątrzące się więzy mieczem niezłomnej decyzji. W finansach przemyśl, które błędy możesz odpuścić, a których absolutnie nie.

