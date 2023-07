Kobiety dzisiaj w Polsce idą do siebie taką wielością dróg - jest tyle kobiet, które na tyle sposobów szuka tej drogi powrotnej do swojego ciała. Dla jednych to będzie bieganie, dla drugich to będzie joga, dla trzecich to będzie TRE, jest milion sposobów. Mnie się wydaje bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, że to jest praktyka, a nie jednorazowy akt. Żadna pojedyncza książka, żaden pojedynczy trening, żadna pojedyncza joga, żaden wyjazd na dwa dni do miejsca bez zasięgu tego nie zrobi. Czyli to jest takie pytanie: jak mogę być przy sobie, co ja teraz czuję w swoim ciele, zadawane sobie wielokrotnie, bez komentarza, że “no źle czujesz", albo "czuj inaczej"