Weterynarz o tym, jak Polacy traktują zwierzęta: "Mam obowiązek reagować, kiedy klient kopnie psa"

Jeden z hodowców został kopnięty przez krowę. Przez jakiś okres trenowałem sztuki walki. To był taki ludzki odruch - chciałem mu wytłumaczyć, co ta krowa może czuć. On ją bił, uderzał kijem. Gdybym nie zareagował, to pewnie by ją bił dłużej. Ta krowa nie dość, że była w nieodpowiednich warunkach, kopnęla go, bo krzyczał, bo się wystraszyła, ona się broniła. On się wyżywał, a to przecież ona daje mu mleko, pieniądze, on przecież dzięki niej żyje.