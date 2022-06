Co welon to tradycja. Różne przypisywano im znaczenia. Nam najbardziej podoba się to, że welon podkreśla czystość intencji, a zarazem tajemniczość panny młodej, jej delikatność i niezależność. Jeśli welon jest także woalką, tylko ten Jeden Jedyny ma prawo ją uchylić.

- Po latach, kiedy welony owszem, były lubiane, ale wypierane przez kwiaty, wianki, diademy, biżuterię, w tym i kolejnym sezonie ślubnym mają swój wielki come back

- potwierdza Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Zapewne przyczyniła się do tego Paris Hilton, która niespełna przed rokiem złożyła przysięgę małżeńską w zaskakującej dla świata mody sukni: zabudowanej po samą szyję, pięknie zdobionej kwiatami 3D, z nieziemsko długim welonem zdobionym takimi właśnie kwiatami.

Najmodniejsze welony ślubne

I o to chodzi: welon powinien być ukoronowaniem sukni. Suknia zaś - idealnie dobrana nie tyle do mody, co do urody, figury i temperamentu panny młodej. A tegoroczne trendy sukien ślubnych zdają się brać odwet na latach pandemii i kryzysu: suknie są wyniośle kobiece, projektanci nie szczędzą na tkaninach, na ich jakości, nie szczędzą także na zdobieniach.

- Stylizacje ślubne mają być niezwykle eleganckie, skomponowane z wielką klasą i szacunkiem dla kobiecości. Stąd, moim zdaniem, wielki powrót welonów

- dodaje Dokić-Pietuszko.

Kobiety, które w tych wymagających czasach zdają egzamin i z dzielności, i z zaradności, i z wielkiego serca dla innych - w dniu ślubu mają wyglądać jak królowe. Mega modne, ultrakobiece, godne najwyższego uznania i nie tyle silne, co sprawcze, piękne i nadal delikatne. A co najlepiej tę siłę, piękno i delikatność świetnie podkreśla? Znakomicie dobrany welon.

A skoro welon to jaki?

Welon nie jest już symbolem dziewictwa, tak naprawdę... nigdy nie był. To czysta biel sukni ją oznaczała. Welon według przesądów miał chronić pannę młodą przez zazdrosnymi spojrzeniami innych panien, patrzących na nią - idącą do ołtarza. Dziś welon można traktować jako symbol nowego początku, czystości intencji. A w trendach ślubnych na 2022 rok jest absolutnym must have. Najważniejsze, aby welon nie sprawiał wrażenia, że jest do sukni doczepiony, lecz idealnie ją dopełniał.

Jeśli suknia jest minimalistyczna - welon może przykuwać uwagę ornamentyką. Im suknia jest bardziej efektowna, tym welon powinien być skromniejszy. Nie może konkurować z suknią, nie powinien być w innym stylu, nie może wyglądać jak narzuta. Ma za to wiele do zrobienia! Dodaje lekkości, dodaje elegancji, ale nade wszystko jest symbolem szczęścia: triumfu miłości.

