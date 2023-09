Nieopodal Końca Świata powstało niezwykłe muzeum. Łza się w oku kręci

To miejsce jest hołdem dla twórcy jednej z najważniejszych książek dla milionów Polaków. Dla wielu odwiedzających to również wehikuł czasu pozwalający przenieść się w czasy beztroskiego dzieciństwa. Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, o którym właśnie mowa, to nie tylko zbiór niezwykłych archiwaliów, ale może przede wszystkim przestrzeń do uronienia łzy.

Zdjęcie Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej to podróż do czasów dzieciństwa / Łukasz Piątek / INTERIA.PL