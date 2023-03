Jak się okazuje, witaminy są niezbędnym mikroelementem nie tylko dla człowieka, ale również dla roślin. Już kilkanaście lat temu naukowcy z Uniwersytetu w Exeter i Shimane University udowodnili, że witamina C, czyli inaczej kwas askorbinowy, jest niezbędna do wzrostu roślin.

Witamina C wzmacnia odporność rośliny

Witamina C znana jest jako mikroelement wspierający odporność człowieka. Okazuje się, że wpływa również na odporność rośliny. Witamina C podnosi tolerancję rośliny na stres, a jako antyutleniacz chroni ją w warunkach stresowych, do których należą m.in.:

Reklama

zbyt wysokie nasłonecznienie

susza

nadmiar wody

Stresory środowiskowe, a w szczególności ozon czy promieniowanie UV mogą uszkodzić roślinę i tym samym zmniejszyć jej zdolność do wzrostu, czy też produkcji owoców.

Zdjęcie Witamina C pomaga chronić roślinę przez działaniem czynników stresowych np. suszy / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kwiaciarki stosują ten trik na potęgę. Storczyki obsypują się kwiatami jak szalone

Sprawia, że rośliny rosną jak szalone

Witamina C jest składnikiem niezbędnym do fotosyntezy, czyli procesu biochemicznego, który pozwala roślinom przekształcić energię świetlną w energię chemiczną, potrzebną do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Składnik ten jest niezbędny do tworzenia nowych tkanek roślinnych, w tym korzeni, łodyg i liści. Pomaga również w bardziej efektywnym wchłanianiu składników odżywczych i poprawia ogólne zdrowie i witalność rośliny.

Poprawia jakość owoców

Witamina C odgrywa także istotną rolę w produkcji owoców i warzyw, a także podnosi ich wartość odżywczą. Jest niezbędna do tworzenia słodkiego smaku i jasnego koloru niektórych gatunków, np. truskawek. Składnik ten reguluje również proces dojrzewania, powodując, że odbywa się on równomiernie. Dodatkowo właściwości antyoksydacyjne witaminy C pomagają zapobiegać psuciu się owoców.

Zdjęcie Zasilanie rośliny witaminą C przekłada się nie tylko na szybszy wzrost, ale i na jakość jej owoców / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Bezkolcowa jeżyna Gigant. Hit na polskich działkach. Bije na głowę maliny

Jak przygotować domową odżywkę z witaminą C?

W sklepach ogrodniczych możemy kupić gotowe nawozy i odżywki zawierające witaminę C. Niestety mimo obietnic producentów, zdarza się, że nie przynoszą one oczekiwanych efektów, a niektóre z nich nie należą do najtańszych.

Istnieje jednak bardzo prosty, domowy sposób na odżywienie rośliny witaminą C. Jest to niedroga metoda, którą każdy może wypróbować we własnym domu. Polega na rozpuszczeniu jednej tabletki witaminy C o dawce 1000 mg w litrze wody. Takie tabletki możemy dostać w aptekach, drogeriach, a także większych supermarketach. Podlewając rośliny wodą z dodatkiem witaminy C, warto pamiętać, że rośliny magazynują ten mikroelement, dlatego taką mieszankę wystarczy stosować raz na miesiąc.

Dzięki regularnym podlewaniu roślin domową odżywką wzmocnimy ich odporność, zadbamy o ich szybki w zdrowy wzrost, a także poprawimy jakość ich owoców.

Zobacz również: Babciny patent na rekordowe zbiory pomidorów. Ekspresowe działanie trzech składników