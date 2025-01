Efekty biegania zależą od kilku czynników, takich jak czas trwania treningu, tempo i masa ciała. Zasadniczo pierwsze rezultaty w postaci poprawy samopoczucia, kondycji i lekkiego wysmuklenia sylwetki zobaczyć można już po dwóch-trzech tygodniach regularnej aktywności . Aby jednak spalanie tłuszczu było efektywne pod kątem widocznej redukcji masy ciała, należy biegać co najmniej 30-45 minut minimum trzy razy w tygodniu .

Skąd biorą się takie wartości? Organizm zaczyna spalać tłuszcz po około 20 minutach aktywności fizycznej. Dlatego dłuższe treningi o umiarkowanej intensywności są bardziej skuteczne w redukcji tkanki tłuszczowej niż krótkie sesje o wysokiej intensywności. Są też zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem lub wracają do niego po dłuższej przerwie.

Tempo konwersacyjne opisuje wysiłek, podczas którego możesz swobodnie rozmawiać — bez przerywania wypowiedzi w pół słowa ze względu na nadmierną zadyszkę. Jest to optymalne tempo biegania dla osób chcących zrzucić kilka kilogramów. To jednocześnie dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie widzą się w roli sprinterów.

Podczas biegania tętno powinno być utrzymywane na poziomie ok. 70 proc. maksymalnej wartości. Dla każdego będzie nieco inne. Na szczęście istnieje prosty wzór, dzięki któremu bez trudu oszacujemy to indywidualnie. Maksymalną wartość tętna oblicza się odejmując wiek biegacza od liczby 220. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez 70 proc., dzięki czemu uzyskujemy wysokość tętna, jakie należy utrzymywać podczas biegu dla skutecznego odchudzania. W takich warunkach to właśnie tłuszcz będzie wykorzystywany przez organizm jako źródło energii.